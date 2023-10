Inter de Milão x Benfica: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (03/10) pela Champions League

Inter de Milão x Benfica disputam hoje, terça-feira (03/10), a 2° rodada da Champions League. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Inter de Milão x Benfica ao vivo?

A partida entre Inter de Milão x Benfica poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Inter de Milão x Benfica chegam para o jogo?

Inter de Milão estreou na Champions com um empate de 1 a 1 com Real Sociedad. Já Benfica perdeu para Salzburg por 2 a 0.

Na última Champions League, Inter e Benfica jogaram nas quartas de final, com vitória do time italiano com uma vitória de 2 a 0 e um empate de 3 a 3.

Inter de Milão x Benfica: prováveis escalações

Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. Técnico: Simone Inzaghi.

Benfica: Trubin; Bah, Otamendi, Morato, Ausrnes; João Neves, Kökçü; Di María, Rafa, João Mário; Musa. Técnico: Roger Schmidt.

FICHA TÉCNICA

Inter de Milão x Benfica

Champions League

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália

Data/Horário: 03 de outubro de 2023, 16h