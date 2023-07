Inter de Milão contrata o ala colombiano Juan Cuadrado, ex-Juventus

Juan Cuadrado, ala colombiano, fechou um contrato de um ano com a Inter de Milão. Segundo o renomado jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências europeias, o jogador de 35 anos é esperado no início desta semana - provavelmente nesta terça-feira (18) - para realizar exames médicos e assinar um contrato que o manterá no clube até junho de 2024.

Cuadrado chega à Internazionale sem custos, uma vez que seu contrato com a Juventus expirou no final de junho passado. Durante seus oito anos na Velha Senhora, o jogador conquistou cinco títulos italianos, quatro Copas da Itália e uma Supercopa da Itália.

Revelado pelo Independiente Medellín, na Colômbia, Cuadrado iniciou sua carreira no futebol italiano em 2009, atuando por dois anos na Udinese e um ano no Lecce. No entanto, foi na Fiorentina, entre 2012 e 2014, que ele ganhou destaque no futebol europeu antes de ser contratado pelo Chelsea.

Durante sua passagem pela Inglaterra, o jogador teve poucas oportunidades e não conseguiu obter uma sequência consistente, apesar de ter conquistado um título da Premier League e uma Copa da Liga Inglesa. Posteriormente, Cuadrado foi emprestado à Juventus, onde, duas temporadas depois, foi adquirido em definitivo e permaneceu até o último mês. Pela seleção colombiana, o lateral disputou 115 partidas, marcando 11 gols.

A contratação de Cuadrado pela Inter de Milão representa um reforço significativo para o clube italiano, que busca fortalecer seu elenco visando às competições futuras. A expectativa é de que o talentoso ala colombiano contribua com sua experiência e habilidades técnicas para o sucesso da equipe.