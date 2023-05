Justiça da Itália pune Juventus com perda de 10 pontos por fraude fiscal no Campeonato Italiano

A Corte Federal de Apelação da Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou nesta segunda-feira (22) a decisão de punir a Juventus com a perda de 10 pontos no Campeonato Italiano, após o desfecho do novo julgamento sobre as irregularidades financeiras cometidas pelo clube.

Em comunicado, a Juve declarou que irá analisar as razões apresentadas pela Corte de Apelação da FIGC para avaliar a possibilidade de recorrer ao Colégio de Garantia do Comitê Olímpico Italiano. Na última ocasião em que isso ocorreu, no final de abril, o clube conseguiu derrubar a penalidade de 15 pontos na Serie A.

"A decisão tomada pela quinta instância judicial nessa questão, que se arrasta há mais de um ano, causa grande amargura ao clube e a seus milhões de torcedores, que se sentem extremamente prejudicados pela aplicação de sanções que parecem não levar em consideração o princípio da proporcionalidade", afirmou a Juventus.

Além disso, a corte da federação italiana de futebol absolveu de todas as acusações diversos ex-dirigentes do clube, incluindo Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio e Enrico Vellano.

A Procuradoria da federação italiana de futebol havia solicitado que a Juventus fosse penalizada com a perda de 11 pontos, além da suspensão de oito meses para os antigos diretores da instituição.

As fraudes fiscais em contratações de jogadores foram o motivo para a imposição da penalidade. A procuradoria da federação de futebol recebeu informações do Ministério Público de Turim sobre indícios de contabilidade falsa, faturas inexistentes de transferências e manipulação de mercado.

A Juventus começou o dia ocupando o segundo lugar na tabela de classificação do Campeonato Italiano, com 69 pontos. No entanto, após a perda de 10 pontos determinada pelo julgamento, a equipe caiu para a sétima posição, com 59 pontos.