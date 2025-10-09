Inglaterra x Gales: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (09/10) Inglaterra e País de Gales jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 09.10.25 14h45 Em seus últimos jogos, a Inglaterra goleou a Sérvia por 5 a 0 e o País de Gales perdeu para o Canadá por 1 a 0 (X/ @England) Inglaterra x País de Gales disputam hoje, quinta-feira (09/10), um jogo amistoso. A partida iniciará às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres, Inglaterra. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Inglaterra x Gales ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Ao longo de 2025, a seleção inglesa passou por uma vitória de 2 a 0 sobre a Albânia, outra de 3 a 0 contra a Letônia, uma terceira de 1 a 0 sobre a Andorra, uma derrota de 3 a 1 para o Senegal, uma vitória de 2 a 0 sobre Andorra e uma vitória de 5 a 0 contra a Sérvia. Já Gales registrou uma vitória de 3 a 1 sobre o Cazaquistão, um empate de 1 a1 com a Macedônia do Norte, uma vitória de 3 a 0 sobre Liechtenstein, uma derrota de 4 a 3 para a Bélgica, outra vitória de 1 a 0 contra o Cazaquistão e uma derrota de 1 a 0 para o Canadá. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira Rep Tcheca x Croácia: onde assistir e escalações do jogo hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa República Tcheca e Croácia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Malta x Holanda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa Malta e Países Baixos jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Inglaterra x Gales: prováveis escalações Inglaterra: Henderson; Spence, Konsa, Burn e Lewis-Skelly; Anderson, Rice e Rogers; Saka, Harry Kane e Rashford Técnico: Thomas Tuchel. Gales: Darlow; Williams, Mepham, Rodon e Davies; Ampadu, Jordan James, Thomas e Wilson; Brennan Johnson e Moore Técnico: Craig Bellamy. FICHA TÉCNICA Inglaterra x País de Gales Amistoso Local: Estádio de Wembley, em Londres, Inglaterra Data/Horário: 09 de outubro de 2025, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave País de Gales Inglaterra jogos de hoje jogo amistoso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Belarus x Dinamarca: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa Bielorrússia e Dinamarca jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.10.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Áustria x San Marino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa Áustria e San Marino jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.10.25 14h45 JOGO AMISTOSO Polônia x Nova Zelândia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (09/10) Polônia e Nova Zelândia jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 09.10.25 14h45 JOGO AMISTOSO Inglaterra x Gales: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (09/10) Inglaterra e País de Gales jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 09.10.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4 A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando 09.10.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.10.25 7h00 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00 Futebol Athletic-MG vence e Paysandu vê aumentar a distância para sair do Z-4 da Série B Clube bicolor segue na lanterna do campeonato e se prepara para duelo contra o Remo 09.10.25 9h17