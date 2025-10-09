Inglaterra x Gales: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (09/10)

Inglaterra x País de Gales disputam hoje, quinta-feira (09/10), um jogo amistoso. A partida iniciará às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres, Inglaterra. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Inglaterra x Gales ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ao longo de 2025, a seleção inglesa passou por uma vitória de 2 a 0 sobre a Albânia, outra de 3 a 0 contra a Letônia, uma terceira de 1 a 0 sobre a Andorra, uma derrota de 3 a 1 para o Senegal, uma vitória de 2 a 0 sobre Andorra e uma vitória de 5 a 0 contra a Sérvia.

Já Gales registrou uma vitória de 3 a 1 sobre o Cazaquistão, um empate de 1 a1 com a Macedônia do Norte, uma vitória de 3 a 0 sobre Liechtenstein, uma derrota de 4 a 3 para a Bélgica, outra vitória de 1 a 0 contra o Cazaquistão e uma derrota de 1 a 0 para o Canadá.

VEJA MAIS

Inglaterra x Gales: prováveis escalações

Inglaterra: Henderson; Spence, Konsa, Burn e Lewis-Skelly; Anderson, Rice e Rogers; Saka, Harry Kane e Rashford Técnico: Thomas Tuchel.

Gales: Darlow; Williams, Mepham, Rodon e Davies; Ampadu, Jordan James, Thomas e Wilson; Brennan Johnson e Moore Técnico: Craig Bellamy.

FICHA TÉCNICA

Inglaterra x País de Gales

Amistoso

Local: Estádio de Wembley, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 09 de outubro de 2025, 15h45