Inglaterra x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do amistoso da seleção feminina hoje (25/10)

Inglaterra x Brasil disputam hoje, sexta-feira (27/06), um amistoso de futebol feminino. O jogo começa às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Inglaterra x Brasil ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, SporTV e GeTV, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, a seleção feminina brasileira venceu a Bolívia por 6 a 0, goleou o Paraguai por 4 a 1, empatou sem gols com a Colômbia, venceu o Uruguai por 5 a 1 e venceu a Colômbia nos pênaltis após outro empate sem gols.

Já a Inglaterra passou por vitórias de 4 a 0 sobre a Holanda, de 6 a 1 contra Gales, nos pênaltis contra a Suécia, de 2 a 1 sobre a Itália e nos pênaltis contra a Espanha.

Inglaterra x Brasil: prováveis escalações

Inglaterra: Hampton; Lucy Bronze, Carter, Maya Le Tissier e Alex Greenwood; Toone, Walsh e Stanway; Russo, Chloe Kelly e Michelle Agyemang. Técnico: Sarina Weigman.

Brasil: Lorena; Isa Haas, Mariza e Tarciane; Yasmim, Isabela, Duda Sampaio, Angelina e Dudinha; Amanda Gutierres e Luany. Técnico: Arthur Elias.

FICHA TÉCNICA

Inglaterra x Brasil

Amistoso Feminino

Local: Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra

Data/Horário: 25 de outubro de 2025, 13h30