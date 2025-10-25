Inglaterra x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do amistoso da seleção feminina hoje (25/10) A seleção feminina brasileira joga um amistoso contra a Inglaterra; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 25.10.25 12h00 A seleção brasileira vem de uma vitória nos pênaltis contra a Colômbia, após empate sem gols (Rafael Ribeiro/ CBF) Inglaterra x Brasil disputam hoje, sexta-feira (27/06), um amistoso de futebol feminino. O jogo começa às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Inglaterra x Brasil ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, SporTV e GeTV, a partir das 13h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, a seleção feminina brasileira venceu a Bolívia por 6 a 0, goleou o Paraguai por 4 a 1, empatou sem gols com a Colômbia, venceu o Uruguai por 5 a 1 e venceu a Colômbia nos pênaltis após outro empate sem gols. Já a Inglaterra passou por vitórias de 4 a 0 sobre a Holanda, de 6 a 1 contra Gales, nos pênaltis contra a Suécia, de 2 a 1 sobre a Itália e nos pênaltis contra a Espanha. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Inglaterra x Brasil: prováveis escalações Inglaterra: Hampton; Lucy Bronze, Carter, Maya Le Tissier e Alex Greenwood; Toone, Walsh e Stanway; Russo, Chloe Kelly e Michelle Agyemang. Técnico: Sarina Weigman. Brasil: Lorena; Isa Haas, Mariza e Tarciane; Yasmim, Isabela, Duda Sampaio, Angelina e Dudinha; Amanda Gutierres e Luany. Técnico: Arthur Elias. FICHA TÉCNICA Inglaterra x Brasil Amistoso Feminino Local: Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra Data/Horário: 25 de outubro de 2025, 13h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Inglaterra Brasil Seleção Brasileira Feminina jogos de hoje amistoso da seleção feminina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol FPF e CBF articulam reconhecimento de títulos nacionais de Remo e Tuna Luso, diz Ricardo Gluck Paul Presidente afirmou que entregará pessoalmente à CBF documentos que comprovam conquistas históricas dos clubes paraenses. 27.10.25 18h49 Futebol Série B de 2026 corre risco de não ter representantes da região norte; entenda Os três clubes nortistas vivem situações distintas e podem se espalhar pelas Séries A e C 27.10.25 18h43 Campeonato Brasileiro Série B Athletico-PR x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/10) pela Série B Athletico PR e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 27.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Operário: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/10) pela Série B Chapecoense e Operário PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 27.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (27/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e La Liga movimentam o futebol nesta segunda-feira 27.10.25 7h00 Futebol Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores 27.10.25 9h09 Futebol Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo 26.10.25 8h00