Inglaterra e Alemanha fazem jogo de seis gols; Itália se classifica na Liga das Nações

A histórica rivalidade entre Inglaterra e Alemanha foi renovada com uma partida de seis gols, nesta segunda-feira (26). As equipes empataram em 3 a 3 no Estádio Wembley, em Londres. O jogo, válido pelo grupo 3 da Uefa Nations League, era apenas para cumprir tabela, já que os alemães já estavam eliminados e os ingleses rebaixados.

Os seis gols saíram no segundo tempo. De pênalti, Gundogan abriu o placar aos sete minutos e Havertz ampliou para a Alemanha aos 22. No entanto, os ingleses reagiram. Aos 26, Shaw diminuiu, aos 30, Mount empatou e aos 38, também de pênalti, Harry Kane virou o placar. No entanto, já nos acréscimos, Havertz igualou.

Já a Itália conseguiu a classificação para o final four da Ligas da Nações ao vencer a então líder do grupo, a Hungria, por 2 a 0, em Budapeste - capital húngara. Raspadori e Dimarco marcaram na vitória italiana.