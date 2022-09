Depois de se chocar com goleiro e sangrar em campo, Cristiano Ronaldo treina com o olho roxo

Depois de se chocar em campo com o goleiro Vacilik, rendendo um sangramento no nariz, durante a vitória de Portugal sobre a República Tcheca, o astro Cristiano Ronaldo retornou aos treinos nesta segunda-feira, com uma aparência um pouco diferente da habitual vaidade do craque. CR7 estava com o olho roxo.

O choque em questão aconteceu aos 12 minutos de jogo entre as seleções, após William Carvalho tentar levantar a bola na área. No entanto, ela subiu muito e foi em direção ao goleiro, que também pulou para fazer a defesa, mas foi surpreendido por Cristiano Ronaldo, saltando no mesmo momento para disputar a bola, e acabou atingido em cheio no rosto.

CR7 após choque com goleiro da República Tcheca. (Reuters) CR7 após choque com goleiro da República Tcheca. (Reuters)

Passado o susto, a seleção portuguesa voltou aos treinos para o duelo decisivo contra a Espanha, nesta terça-feira, em Braga, O duelo vale pela sexta e última rodada do grupo A2 da Liga das Nações.