O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Independiente Rivadavia x River Plate: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (24) pela Copa Argentina

Independiente Rivadavia e River Plate jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

O vencedor dessa partida jogará a final contra o Argentinos Juniors (X/ @RiverPlate)

Independiente Rivadavia x River Plate disputam hoje, sexta-feira (24/10), as semifinais da Copa Argentina 2025. O jogo acontecerá às 22h10 (horário de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Independiente Rivadavia x River Plate ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports, a partir das 22h10 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na Série A argentina, o Independiente Rivadavia é o 13° colocado do Grupo A e acumula 2 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 11 gols marcados e 21 gols sofridos. O time não vence desde 05 de setembro.

Já o River Plate ocupa a 5° posição do Grupo B e soma 6 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 20 gols marcados e 12 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas suas últimas partidas.

Independiente Rivadavia x River Plate: prováveis escalações

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce, Sebastián Villa. Técnico: Alfredo Berti.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina (Maximiliano Meza); Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi (Facundo Colidio). Técnico: Marcelo Gallardo.

FICHA TÉCNICA
Independiente Rivadavia x River Plate
Copa da Argentina 2025
Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, Argentina
Data/Horário: 24 de outubro de 2025, 22h10

.
