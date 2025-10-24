Independiente Rivadavia x River Plate: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (24) pela Copa Argentina Independiente Rivadavia e River Plate jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 24.10.25 20h10 O vencedor dessa partida jogará a final contra o Argentinos Juniors (X/ @RiverPlate) Independiente Rivadavia x River Plate disputam hoje, sexta-feira (24/10), as semifinais da Copa Argentina 2025. O jogo acontecerá às 22h10 (horário de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Independiente Rivadavia x River Plate ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports, a partir das 22h10 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na Série A argentina, o Independiente Rivadavia é o 13° colocado do Grupo A e acumula 2 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 11 gols marcados e 21 gols sofridos. O time não vence desde 05 de setembro. Já o River Plate ocupa a 5° posição do Grupo B e soma 6 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 20 gols marcados e 12 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas suas últimas partidas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Independiente Rivadavia x River Plate: prováveis escalações Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce, Sebastián Villa. Técnico: Alfredo Berti. River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina (Maximiliano Meza); Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi (Facundo Colidio). Técnico: Marcelo Gallardo. FICHA TÉCNICA Independiente Rivadavia x River Plate Copa da Argentina 2025 Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, Argentina Data/Horário: 24 de outubro de 2025, 22h10 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Independiente Rivadavia River Plate jogos de hoje Copa Argentina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Argentina Independiente Rivadavia x River Plate: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (24) pela Copa Argentina Independiente Rivadavia e River Plate jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 24.10.25 20h10 Campeonato Brasileiro Série B Novorizontino x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/10) pela Série B Novorizontino e Botafogo-SP jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.10.25 18h00 Série A argentina Independiente x Platense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24/10) pelo Argentino Independiente e Platense jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 24.10.25 17h00 Campeonato Espanhol Real Sociedad x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/10) por La Liga Real Sociedad e Sevilla jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.10.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 24.10.25 7h00 Futebol Belém é oferecida à Conmebol para receber a final da Libertadores de 2025 Conmebol estuda mudar o local da decisão, marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, por conta dos problemas políticos enfrentados no país. 24.10.25 12h10 HOJE TEM LEÃO Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4 24.10.25 7h07