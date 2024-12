Independiente Rivadavia x Deportivo Riestra: onde assistir ao vivo o jogo hoje (16) pelo Argentino

Independiente Rivadavia x Deportivo Riestra disputam hoje, segunda-feira (16/12), a última rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo começará às 21h (horário de Brasília), no Estádio Bautista Gargantini, em Mendoza, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Independiente Rivadavia x Deportivo Riestra ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Independiente Rivadavia é o 11° colocado da comeptição com 10 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 23 gols marcados e 25 gols sofridos. O time está em uma sequência de 4 vitórias pelo campeonato.

Já Deportivo Riestra ocupa a 17° posição da segunda fase e soma 8 vitórias, 10 empates, 8 derrotas, 26 gols marcados e 27 gols sofridos. A equipe não vence há 8 rodadas da Série A argentina.

Independiente Rivadavia x Deportivo Riestra: prováveis escalações

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Abecasis, Iván Villalba, Sheyko Studer, Tobías Ostchega; Mauricio Cardillo, Franco Romero, Lautaro Ríos (Diego Tonetto), Gonzalo Ríos; Sebastián Villa e Victorio Rami. Técnico: Alfredo Alberti.

Deportivo Riestra: Sem informações. Técnico: Cristian Fabbiani.

FICHA TÉCNICA

Independiente Rivadavia x Deportivo Riestra

Campeonato Argentino

Local: Estádio Bautista Gargantini, em Mendoza, Argentina

Data/Horário: 16 de dezembro de 2024, 21h