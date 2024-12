Tucumán x Córdoba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/12) pelo Campeonato Argentino

Tucumán x Central Córdoba disputam hoje, segunda-feira (16/12), a última rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo tem início às 21h (horário de Brasília), no Estádio Monumental José Fierro, em San Miguel de Tucumán, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Tucumán x Córdoba ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Tucumán é o 10° colocado da segunda fase e acumula 10 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 26 gols marcados e 27 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já Central Córdoba ocupa a 22° posição com 8 vitórias, 7 empates, 11 derrotas, 29 gols marcados e 34 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Tucumán x Córdoba: prováveis escalações

Tucumán: Tomás Durso; Moisés Bradán, Gianluca Ferrari, Nicolás Romero, Juan Infante; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Franco Nicola; Mateo Bajamich e Mateo Coronel. Técnico: Facundo Sava.

Córdoba: Sem informações. Técnico: Omar De Felippe.

FICHA TÉCNICA

Tucumán x Central Córdoba

Campeonato Argentino

Local: Estádio Monumental José Fierro, em San Miguel de Tucumán, Argentina

Data/Horário: 16 de dezembro de 2024, 21h