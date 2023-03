Independente x Itupiranga: duelo contra o rebaixamento do Parazão 2023 fica no empate em Tucuruí

No duelo contra a zona de rebaixamento, Independente e Itupiranga se mantiveram iguais. As duas equipes se enfrentaram na tarde deste sábado, em Tucuruí, mas não houve vencedor: o duelo ficou no empate em 1 a 1, situação ruim para ambos, que se mantêm próximos do Z2 do Parazão 2023. As duas equipes ainda não venceram no campeonato.

Na partida que marcou a estreia do técnico Sinomar Naves no comando do Independente, a equipe da casa saiu na frente ainda no primeiro tempo com um gol de Danúbio. A vantagem se manteve ao longo de boa parte do jogo, até que o volante Tárcio empatou na etapa final.

Classificação

O empate, à primeira vista, não foi tão ruim para o Independente. O Galo Elétrico chega aos 4 pontos e sobe, momentaneamente, três posições, subindo do 11º para o 8º lugar, atrás do Castanhal, que tem cinco pontos. O Japiim da Estrada, no entanto, entra em campo neste domingo à tarde, contra o Cametá, no Parque do Bacurau, a partir das 15h30.

Já o Itupiranga segue na lanterna, agora com 2 pontos. Bragantino, Tapajós e São Francisco vêm logo à frete, todos com três pontos, mas com partidas ainda a disputar pela 5ª rodada.

Próximos jogos

O Itupiranga volta a campo no próximo domingo, quando vai encarar o Castanhal em casa, na Arena Crocodilo, em Itupiranga. A partida está marcada para ocorrer pela manhã, às 9h45.

Já o Independente joga contra o Paysandu, no Navegantão, em Tucuruí. O dia e o horário do jogo ainda não foram confirmados pela Federação Paraense de Futebol (FPF), que aguardava o calendário de jogos do Papão por Copa do Brasil e Copa Verde para programar o duelo no estadual sem que houvesse conflito de datas.