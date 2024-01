Ídolos de K-pop viralizam ao aparecer usando camisa do Guarani

Itens de moda vem e vão de acordo com as tendências, e novos sempre surgem, alguns ainda são bem inusitados. Um item em especial tem viralizado nas redes sociais, por ser usado constantemente por ídolos do k-pop, o que ninguém poderia imaginar, é que essa peça de desejo é a camisa do Guarani, clube de futebol de Campinas, interior de São Paulo.

Apesar de não ter conquistado grandes títulos nos últimos anos, e estar fora do Brasileirão desde 2011, o clube campinense tem visto seu uniforme virar febre na Coreia do Sul e em outros países asiáticos, principalmente no universo do k-pop, gênero musical coreano com bandas de sucesso mundial como Black Pink e BTS.

A febre da camisa do Guarani iniciou no último ano, quando duas integrantes de grupos pop apareceram usando versões utilizadas da camisa do time. A japonesa Hanabashi Rio, da girl band NiziU, postou uma foto com uma réplica do uniforme utilizado pela equipe em 1996, ano em que o Guarani fez um amistoso no Japão.

A rapper coreana Gaeul, do grupo IVE, também apareceu com a camisa do clube paulista, em um modelo não tradicional, em rosa-claro com detalhes prateados, e com o distintivo do clube.

Com a febre da camisa, diversos sites sul-coreanos estão vendendo réplicas da camisa, nas mais variadas cores. No entanto, como os modelos são considerados piratas, o clube não lucra em nada com as vendas, apenas com a exposição.

Adriano Hintze, responsável pelo departamento de marketing do Guarani, torce para que os fãs de k-pop no Brasil sigam a tendência dos ídolos, mas adquirindo peças oficiais, por meio do site ou lojas oficiais do clube.

“Esse elo surpreendente com o K-Pop abriu novas portas ao Guarani. Agora, teremos a oportunidade de explorar uma vertente única no mercado, oferecendo algo especial aos fãs desse estilo musical. Nossa equipe de marketing já está empenhada na criação de uma linha exclusiva de produtos que preserve a essência do clube, com toques da cultura asiática. Nosso propósito vai além das camisetas. Buscamos construir uma conexão direta com esse público, mostrando que o clube está acessível a todos, abraçando não apenas o futebol, mas também as diversas culturas globais”, disse.