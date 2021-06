Ídolo do Remo, Eduardo Ramos é anunciado oficialmente por novo clube

O meia Eduardo Ramos, ídolo do Remo, está de clube novo. É o Ituano-SP, clube que disputa a Série C do Brasileiro. ER10 estava sem time desde que rescindiu com a Tuna Luso em fevereiro, durante o Parazão. Pela Lusa, Eduardo Ramos defendeu a equipe vice-campeã paraense em apenas três partidas e não marcou gols.

LEIA MAIS