Ídolo do Remo, Eduardo Ramos está próximo de possível adversário do Paysandu na Série C

Sem clube desde que deixou a Tuna Luso, ainda no início do Parazão 2021, o meio-campista Eduardo Ramos está próximo de acertar com o novo clube da carreira. A informação foi dada pelo jornalista Abner Luiz, no Twitter, e confirmada por OLiberal.com.

Em contato com a reportagem, Eduardo Ramos ratificou que está indo para o Ituano, clube do interior de São Paulo que disputa a Série C do Brasileiro.

"Acertando agora. Vou voltar, sim [a jogar futebol]", resumiu o meia de 35 anos.

Atualmente na lanterna do grupo B, com um ponto em três jogos, o Ituano-SP pode encarar o Paysandu no quadrangular de acesso, a segunda fase do torneio, caso consiga uma arrancada. Ou seja, seria o reencontro de Eduardo com o ex-clube e também principal rival do Remo, onde ER10 se tornou ídolo.

O técnico do Ituano é Mazola Junior, que comandou o Leão durante parte do Parazão e da Terceirona de 2020.