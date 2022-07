Ídolo do Flamengo, Adriano Imperador se arrepende de ter deixado o Fla em 2010, após título nacional

O ídolo do Flamengo, Adriano “Imperador”, participou do podcast “PodPah” e falou de alguns momentos da carreira. O ex-jogador citou que se arrependeu ao deixar o Flamengo em 2010, logo após ter conquistado o título brasileiro pelo clube carioca, para jogar pela Roma, da Itália.

“Eu não deveria ter saído do Brasil e voltado para a Itália em 2010. Eu quis dar uma resposta pela maneira que sai da Inter de Milão. O povo italiano é apaixonado por mim, fiquei com isso no coração, na mente. Queria voltar para retribuir esse carinho. Mas infelizmente aquilo não era mais para mim, minha cabeça estava no Brasil”, disse.

Depois de deixar o clube brasileiro, Adriano não conseguiu mais ter destaque em nenhuma outra equipe e acumulou passagens Corinthians-SP, Athletico-PR e Miami United. Imperador se aposentou em 2016 e atualmente está com 40 anos.