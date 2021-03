Adriano Imperador vive relação com duas mulheres sem que elas saibam uma da outra, diz jornal

O ex-jogador Adriano Imperador se mudou na última semana de uma mansão no Recreio dos Bandeirantes, para um hotel de luxo na Barra da Tijuca, onde pagará R$80 mil por mês para morar no local. Segundo o jornal 'Extra', é nesse local que Adriano vem se encontrando com duas mulheres, sem que uma soubesse - até agora - da existência da outra.

Ambas as mulheres apontadas pelo jornal já tiveram relação com Adriano no passado. Micaela Mesquita, de 23 anos, teve um relacionamento com o ex-jogador em 2015 e chegou a dar uma entrevista onde dizia ser a 'nova imperatriz'. A outra é a ex-noiva Victoria Moreira, que chegou ameaçar Adriano de processo em meados de 2020.

Ainda segundo o 'Extra', é no momento em que Victoria Moreira retorna para casa em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro, que Micaela ganha 'trânsito livre' na suíte de Didico no hotel onde ele mora. O triângulo amoroso dura três meses, segundo fonte próxima do ex-jogador.