Adriano Imperador dirige com CNH vencida e é autuado após se recusar a fazer teste do bafômetro

O ex-jogador Adriano Imperador foi autuado depois de ser parado em uma blitz da Lei Seca e ter se recusado a fazer o teste do bafômetro. Segundo a assessoria do Estado do Rio de Janeiro, Adriano estava com a Carteira de Nacional de Habilitação (CNH) o caso aconteceu na madrugada deste domingo na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade.

A nota afirma ainda que o ex-jogador precisou esperar uma pesoa habilitada para que seu carro fosse retirado do local.

- O ex-jogador do Flamengo, Adriano Leite Ribeiro, o Adriano Imperador, foi abordado em uma blitz da Operação Lei Seca na madrugada de domingo (23), na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca e se recusou a fazer o teste do bafômetro - disse a assessoria em nota divulgada pela revista 'Quem'.

Ao checar a documentação do ex- jogador, os agentes verificaram que ele está com a CNH suspensa. Adriano foi autuado e o seu veículo só foi liberado após a chegada de um motorista habilitado - concluiu.

Adriano recentemente passou um período de férias em Búzios, Região dos Lagos do Estado do Rio. Por lá ele comemorou o aniversário da manhã e fez passeios de lancha com os amigos.