Hospital inicia protocolo para confirmar morte cerebral de jogador do Bragantino

O Hospital Municipal de Americana (SP) informou, no final da tarde desta terça-feira (4), que deu início ao protocolo para a confirmação da morte encefálica de Pedro Severino, jogador de 19 anos que integra a equipe sub-20 do Red Bull Bragantino.

O atleta foi socorrido em estado grave após um acidente de trânsito ocorrido no km 127 da Rodovia Anhanguera (SP-330), na madrugada desta terça-feira (4). Apesar da abertura do protocolo, a morte cerebral ainda não foi oficialmente constatada.

De acordo com a unidade de saúde, a confirmação depende de uma série de exames clínicos e complementares. "Além de avaliações médicas conduzidas por dois profissionais distintos, com intervalo mínimo de uma hora entre elas, o procedimento inclui um teste de apneia e exames adicionais. Todo o processo pode levar até 24 horas após a abertura do protocolo, iniciada às 16h30", detalhou o hospital em nota.

O acidente aconteceu por volta das 5h20, na pista sentido Sul. Severino ocupava o banco do passageiro e sofreu um traumatismo craniano com o impacto da colisão. No banco traseiro estava Pedro Castro, de 18 anos, que teve ferimentos leves e recebeu alta médica poucas horas depois.

Segundo a Polícia Rodoviária, o veículo em que os jogadores estavam bateu na traseira de um caminhão. Os dois seguiam para o centro de treinamento do clube, em Atibaia (SP), no momento do acidente.