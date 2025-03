Jogador do Bragantino fica gravemente ferido após acidente de carro

O jogador Pedro Severino, de 19 anos, do Red Bull Bragantino ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito na madrugada desta terça-feira (4), na Rodovia Anhanguera, na altura de Americana (SP). Segundo a Polícia Rodoviária, o veículo em que ele estava colidiu na traseira de um caminhão por volta das 5h21, na pista sentido Sul.

O jovem ocupava o banco do passageiro e sofreu um traumatismo craniano devido ao impacto da batida. No banco traseiro estava outro atleta, de 18 anos, que teve ferimentos leves e aguarda a realização de exames de raio-x. As identidades dos jogadores e dos motoristas envolvidos não foram divulgadas até o momento.

De acordo com o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, os dois atletas deram entrada na unidade por volta das 6h17. O jogador de 19 anos está em estado grave e passa por uma cirurgia, enquanto o jovem de 18 anos sofreu apenas escoriações e permanece em observação.

A Polícia Rodoviária informou que os atletas seguiam para o centro de treinamento do clube, localizado em Atibaia (SP), no momento do acidente. Eles foram socorridos por uma viatura da CCR Autoban, concessionária que administra a via, e levados ao Hospital Municipal de Americana.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos condutores do carro e do caminhão envolvidos na colisão. Segundo a polícia, ambos passaram pelo teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool.