Heidenheim x Borussia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/09) pela Bundesliga

Heidenheim x Borussia Dortmund disputam hoje, sábado (13/09), a 3° rodada da Bundesliga. O jogo começa às 10h30 (horário de Brasília), na Voith-Arena, em Heidenheim, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Heidenheim x Borussia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, SporTV e OneFootball, a partir das 10h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Heidenheim passou por uma derrota de 3 a 1 para o Wolfsburg e outra de 2 a 0 para o RB Leipzig.

Já o Borussia Dortmund passou por um empate de 3 a 3 com St. Pauli e por uma vitória de 3 a 0 sobre o Union Berlin.

VEJA MAIS

Heidenheim x Borussia: prováveis escalações

Heidenheim: Flekken; Quansah, Tapsoba e Axel Tape; Tella, Aleix García, Andrich e Grimaldo; Kofane e Tillman; Schick.

Borussia Dortmund: Zetterer; Kristensen, Collins, Koch e Theate; Doan, Uzun, Larsson, Chaibi e Bahoya; Wahi.

FICHA TÉCNICA

Heidenheim x Borussia Dortmund

Bundesliga

Local: Voith-Arena, em Heidenheim, Alemanha

Data/Horário: 13 de setembro de 2025, às 10h30