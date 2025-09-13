Heidenheim x Borussia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/09) pela Bundesliga Heidenheim e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 13.09.25 9h30 Borussia Dortmund vem de uma vitória de 3 a 0 sobre Union Berlin (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC) Heidenheim x Borussia Dortmund disputam hoje, sábado (13/09), a 3° rodada da Bundesliga. O jogo começa às 10h30 (horário de Brasília), na Voith-Arena, em Heidenheim, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Heidenheim x Borussia ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, SporTV e OneFootball, a partir das 10h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Heidenheim passou por uma derrota de 3 a 1 para o Wolfsburg e outra de 2 a 0 para o RB Leipzig. Já o Borussia Dortmund passou por um empate de 3 a 3 com St. Pauli e por uma vitória de 3 a 0 sobre o Union Berlin. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Heidenheim x Borussia: prováveis escalações Heidenheim: Flekken; Quansah, Tapsoba e Axel Tape; Tella, Aleix García, Andrich e Grimaldo; Kofane e Tillman; Schick. Borussia Dortmund: Zetterer; Kristensen, Collins, Koch e Theate; Doan, Uzun, Larsson, Chaibi e Bahoya; Wahi. FICHA TÉCNICA Heidenheim x Borussia Dortmund Bundesliga Local: Voith-Arena, em Heidenheim, Alemanha Data/Horário: 13 de setembro de 2025, às 10h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Borussia Dortmund Heidenheim Bundesliga 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Inglês Bournemouth x Brighton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League Bournemouth e Brighton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 10h00 Campeonato Inglês Fulham x Leeds: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League Fulham e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 10h00 Campeonato Inglês Newcastle x Wolverhampton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela Premier League Newcastle e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 10h00 Campeonato Inglês Crystal Palace x Sunderland: onde assistir e escalações do jogo de hoje (13/09) pela Premier League Crystal Palace e Sunderland jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém 13.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 13.09.25 7h00 Campeonato Inglês Arsenal x Nottingham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/09) pela Premier League Arsenal e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 7h30 Futebol e Fé Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém 11.09.25 12h31