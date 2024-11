Guarani empata sem gols com o Amazonas e é rebaixado para a Série C de 2025

O sonho do Guarani de escapar do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro se encerrou na noite desta terça-feira. O empate por 0 a 0 contra o Amazonas, em um Brinco de Ouro marcado por vaias e protestos de 2.281 torcedores, confirmou a queda do Bugre para a Série C com duas rodadas de antecedência.

Com 32 pontos e apenas mais seis em jogo, o Bugre, que não vence há quatro partidas, já não pode mais alcançar o CRB, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 39 pontos. O Amazonas, por sua vez, soma 49 pontos e ocupa a 11ª posição, apenas cumprindo tabela nas rodadas finais, sem possibilidade de acesso ou risco de queda.

O rebaixamento era esperado, já que o time ocupa a zona de rebaixamento desde o início da competição, somou apenas 11 pontos no primeiro turno e acumulou 30 rodadas consecutivas na última posição da tabela, 31 no total.

Ainda que tenha criado oportunidades, o Guarani não conseguiu marcar e esbarrou em uma grande atuação do goleiro Fabian Volpi, encerrando assim uma sequência de oito anos seguidos na Série B.

No primeiro tempo, o Guarani pressionou ofensivamente e criou diversas oportunidades perigosas, mas esbarrou na grande atuação do goleiro Fabian Volpi, que fez cinco defesas difíceis – três delas em finalizações do meia Luan Dias. Enquanto o Bugre conseguia ameaçar o gol adversário, o Amazonas foi para o intervalo sem oferecer perigo ao goleiro Pegorari.

Volpi começou o segundo tempo assim como terminou o primeiro: evitando o gol do Guarani. O Amazonas, no entanto, melhorou com as substituições, passou a atacar e chegou perto de marcar: Sassá acertou a trave em um chute forte de fora da área, e Vladimir fez uma defesa milagrosa em finalização clara de Ênio. Com o tempo, o nervosismo tomou conta dos jogadores do Bugre, impedindo uma reação até o apito final que confirmou o rebaixamento do time alviverde.