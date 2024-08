Grêmio vence o Fluminense de virada e abre vantagem por vaga nas quartas da Libertadores

O Grêmio derrotou o Fluminense por 2 a 1 nesta terça-feira (13/8), no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. O duelo foi realizado no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

O Fluminense abriu o placar no segundo tempo com Lima, mas Reinaldo empatou para o Grêmio de pênalti. Aos 31 minutos, o jogador voltou a marcar, dessa vez de falta, virando o jogo.

Nos minutos finais, o zagueiro Rodrigo Ely, do Grêmio, foi expulso por agressão a Ganso. Apesar de estar com um jogador a menos, o Grêmio conseguiu segurar o resultado.

Jogo de volta

Com a vitória, o Grêmio vai ao Rio de Janeiro com a vantagem do empate no jogo de volta para avançar às quartas de final. O Fluminense precisará vencer por dois gols de diferença para se classificar diretamente; uma vitória por um gol levará a decisão para os pênaltis.

Próximos compromissos

O jogo de volta será na próxima terça-feira (20), no Maracanã. Antes disso, pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrenta o Corinthians em casa no sábado (17), enquanto o Grêmio joga contra o Bahia no mesmo dia, em Caxias do Sul.

Resumo da partida

O primeiro tempo foi morno, com poucas chances claras de gol. Aos 23 minutos, o Fluminense teve sua primeira grande oportunidade, mas Rodrigo Ely, do Grêmio, evitou o gol em cima da linha. O Grêmio respondeu com uma finalização de Pavón, mas sem sucesso. O primeiro tempo terminou em 0 a 0.

No segundo tempo, Lima abriu o placar para o Fluminense aos 12 minutos, após cruzamento de Ganso. O Grêmio reagiu e empatou aos 25 minutos com Reinaldo, em cobrança de pênalti. Seis minutos depois, Reinaldo virou o jogo em uma cobrança de falta. Nos minutos finais, Rodrigo Ely foi expulso, mas o Grêmio conseguiu manter a vitória por 2 a 1.