Grêmio tem interesse no Gabigol? Vice de futebol revela em entrevista

Após a goleada do Grêmio por 4 a 1 em cima do São José-RS, pela segunda rodada do Gauchão, o vice de futebol Antônio Brum concedeu uma entrevista coletiva e comentou sobre o mercado da bola tricolor.

Desde o término do contrato do atacante Luis Suárez no final de 2023, o Grêmio ainda não contratou nenhum jogador para a posição. Um dos nomes ligados ao tricolor foi o do atacante Gabigol, mas Antônio Brum foi enfático e negou contato do clube com o jogador.

“O Grêmio está trabalhando para anunciar o quanto antes as contratações. Queremos fazer os movimentos certos. Sobre Gabigol, não tem absolutamente nada, não foi para ele que o Renato ligou e ele nunca foi cogitado aqui no Grêmio”, comentou o vice de futebol.

Sobre essas ligações, o treinador Renato Gaúcho destacou após a derrota do Grêmio para o Caxias, por 2 a 1, que o clube conversou com jogadores para anunciar reforços até essa semana. Alguns veículos noticiaram que um dos alvos das ligações seria Gabigol, por estar no último ano de contrato e sem sequência como titular no Flamengo.

“Sendo bem sincero, não viria mentir, Gabigol nunca foi procurado nem cogitado para ser o centroavante em 2024. É basicamente isso”, reforçou Antônio Brum.