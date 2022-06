Goleiro da Tuna mostra otimismo para confronto contra o Castanhal, pela Série D; saiba mais

O próximo sábado guarda um duelo entre paraenses pela Série D. Tuna Luso e Castanhal se enfrentam a partir das 15 horas, no estádio do Souza, em Belém, pela 10ª rodada da primeira fase da competição. Depois de nove jogos e apenas uma vitória, os donos da casa querem a qualquer custo a segunda, que pode aliviar a situação do time e colocá-lo novamente na rota de classificação.

A equipe treinou na manhã desta sexta-feira, sob o comando do técnico Josué Teixeira e entra em campo sem maiores desfalques. Um dos titulares, o goleiro Victor Lube, acredita que a Tuna pode sair com os três pontos para sonhar novamente com a passagem à fase seguinte.

SAIBA MAIS



"Nos preparamos muito durante a semana e temos mais dois dias de preparação. Vamos jogar contra o Castanhal sabendo que uma vitória vai nos colocar novamente na disputa pela classificação, então estamos vivos, com muita motivação e confiança para vencer esse jogo no sábado", comenta.

A motivação do arqueiro vem após o time conseguir os primeiros três pontos, depois de uma sequência ingrata de dois empates e seis derrotas. Na rodada anterior, o time venceu o Pacajus por 1 a 0 e chegou aos cinco pontos. Mesmo sem poder sair da lanterna, em caso de vitória, haja vista que o vice-lanterna, o 4 de Julho, tem nove pontos, contra cinco da águia, uma nova vitória pode colocar o time para o miolo do grupo, onde terá mais quatro jogos.

"O último jogo foi muito disputado, conseguimos sair com a vitória e o primeiro passo foi dado na competição. Claro que a gente queria ter vencido antes, mas como veio agora nos deu muita confiança", ressalta Victor. Em termos táticos, o treinador do time não poderá contar com os reforços anunciados nesta semana.

O zagueiro Naylhor Bispo e os atacantes Anderson Tanque e Kennedy Baloteli ainda não foram regularizados. O adversário deste sábado está na quarta posição do grupo 2, com 12 pontos e uma vitória pode deixar o time mais confortável para as últimas quatro rodadas.