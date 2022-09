Goleira do Santos bate com cabeça na trave e precisa de atendimento médico no Paulistão; vídeo

A goleira Anna Bia, do time de futebol feminino do Santos, bateu com a cabeça na trave e precisou de atendimento de ambulância. O incidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (28), no clássico entre o Alvinegro Praiano e o São Paulo, válido pelo Campeonato Paulista Feminino.

VEJA MAIS

A batida foi gerada por um movimento brusco da goleira. Após um lançamento na área, Anna Bia tentou fazer a defesa, mas acabou se chocando com a trave. A atleta chegou a ficar inconsciente no gramado, por isso saiu de ambulância direto para o hospital Beneficência Portuguesa, onde será avaliada.

Veja o lance

Por meio de nota, a assessoria do Santos informou que o estado de saúde da atleta é estável, mas ela deverá passar por exames para avaliar o quadro completo.

O jogo, válido pela sétima rodada do Paulistão Feminino, terminou com uma goleada de 5 a 0 do São Paulo contra as donas da casa, com gols de Naná, Micaelly, Thais Regina e Aline.