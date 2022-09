Corinthians quebra recorde de público, goleia o Internacional e é tetra do Brasileirão Feminino

O Corinthians sagrou-se pela quarta vez - a terceira consecutiva - o campeão do Brasileirão Feminino Série A. O clube paulista goleou o Internacional por 4 a 1, na Neo Química Arena, e fechou em 6 a 3 no agregado. Sorriso ainda abriu o placar para o Inter, mas Jaque, Diany, Vic Albuquerque e Jheniffer viraram para o Timão.

Além do título brasileiro, a partida representou duas quebras de recordes. A final entre Corinthians e Internacional teve 41,070 torcedores, o maior público da história do futebol feminino na América do Sul, assim como a renda de R$ 900,981,00 também foi uma quebra de recorde da modalidade no país.