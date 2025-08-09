Goiás x Operário-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/08) pela Série B

Goiás x Operário-PR disputam hoje, sábado (09/08), a 21ª rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Goiás x Operário-PR ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Goiás está na 1ª colocação da Série B com um total de 38 pontos, 11 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 26 gols marcados e 17 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Operário-PR é o 10º colocado com 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 22 gols marcados e 20 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 3 empates e 0 derrotas.

Goiás x Operário-PR: prováveis escalações

Goiás: Sem informações oficiais até o momento.

Operário-PR: Sem informações oficiais até o momento.

FICHA TÉCNICA

Goiás x Operário-PR

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO)

Data/Horário: 09 de agosto de 2025,18h30

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)