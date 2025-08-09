Fortaleza x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/08) pelo Brasileirão

Fortaleza x Botafogo disputam hoje, sábado (09/08), a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, no Fortaleza (CE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fortaleza x Botafogo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Prime Vídeo, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Fortaleza está em 18º colocado com 15 pontos e acumula 3 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 18 gols marcados e 24 gols sofridos. Nos últimos jogos, teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Botafogo está em 7° lugar com 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 18 gols marcados e 10 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Fortaleza x Botafogo: prováveis escalações

Fortaleza: Sem informações oficias até o momento.

Botafogo: Sem informações oficias até o momento.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Botafogo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena Castelão, no Fortaleza (CE)

Data/Horário: 09 de agosto de 2025, 20h30

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)