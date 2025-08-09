Fortaleza x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/08) pelo Brasileirão Fortaleza e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Rafael Lédo 09.08.25 19h30 Fortaleza e Botafogo jogam pela 19ª rodada do Brasileirão neste sábado (09), às 20h30 (Foto / Mateus Lotif / FEC / Reprodução / X @FortalezaEC) Fortaleza x Botafogo disputam hoje, sábado (09/08), a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, no Fortaleza (CE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Fortaleza x Botafogo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Prime Vídeo, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Fortaleza está em 18º colocado com 15 pontos e acumula 3 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 18 gols marcados e 24 gols sofridos. Nos últimos jogos, teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Botafogo está em 7° lugar com 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 18 gols marcados e 10 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (09/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos por Amistosos Internacionais e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste sábado São Paulo x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/08) pelo Brasileirão São Paulo e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Fortaleza x Botafogo: prováveis escalações Fortaleza: Sem informações oficias até o momento. Botafogo: Sem informações oficias até o momento. FICHA TÉCNICA Fortaleza x Botafogo Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Arena Castelão, no Fortaleza (CE) Data/Horário: 09 de agosto de 2025, 20h30 (Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje brasileirão 2025 fortaleza Botafogo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/08) pelo Brasileirão Cruzeiro e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 10.08.25 17h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/08) pelo Brasileirão Vasco e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 10.08.25 15h00 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/08) pelo Brasileirão Palmeiras e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 10.08.25 15h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo 10.08.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 De pai para filho Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho' António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira 10.08.25 8h30 Futebol Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição 10.08.25 17h39 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo 10.08.25 7h00