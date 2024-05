Goiás x Ituano: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/05) pela Série B

Goiás x Ituano disputam hoje, sexta-feira (10/05), a 4° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Goiás x Ituano ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, online e na TV fechada, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas anteriores, Goiás passou por empate de 1 a 1 com Ceará, vitória de 3 a 0 sobre Ponte Preta e vitória de 2 a 0 sobre Brusque.

Ituano acumula uma derrota de 3 a 1 para Chapecoense, outra de 2 a 0 para Operário Ferroviário e uma terceira de 3 a 1 para Novorizontino.

Goiás x Ituano: prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson Felipe e Davis Braz; Diego, Marcão, Rafael Gava e Sander; Welliton, Thiago Galhardo e Paulo Baya. Técnico: Márcio Zanardi.

Ituano: Jefferson Paulino; Léo Oliveira, Wálber, João Vialle e Eduardo Diniz; Rodrigo, Miquéias e Eduardo Person; Leozinho, Vinícius Paiva e Salatiel. Técnico: Alberto Valentim.

FICHA TÉCNICA

Goiás x Ituano

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 10 de maio de 2024, 21h30