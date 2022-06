Goiás x Internacional: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (15/06) pelo Brasileirão

As equipes Goiás x Internacional entram em campo às 20h30 (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (15/06), para disputar a 12° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Estádio Hailé Pinheiro, o Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Goiás x Internacional ao vivo?

A partida Goiás x Inter pode ser assistida ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como Goiás x Internacional chegam para o jogo?

Goiás ocupa a 14° posição do Brasileirão com um total de 3 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 12 gols marcados e 14 gols sofridos. Em suas últimas 5 partidas, o time passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já o Inter está em 4° lugar no campeonato e detém 4 vitórias, 6 empates e apenas 1 derrota. Seu saldo de gols é composto por 14 gols marcados contra 10 gols sofridos. A única derrota da equipe ocorreu na sua estreia pelo Brasileirão 2022, em 10 de abril, quando o Atlético Mineiro lhe venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Sidnei (Sidimar), Reynaldo e Caetano; Maguinho, Caio Vinícius, Matheus Sales, Elvis e Danilo Barcelos (Pedro); Dadá Belmonte e Pedro Raul. Técnico: Glauber Ramos.

Inter: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Moisés; Gabriel, Johnny, Edenilson e Alan Patrick; David e Wanderson. Técnico: Mano Menezes.

Ficha técnica - Goiás x Internacional

Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Data/horário: 15 de junho de 2022, às 20h30