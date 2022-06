Ceará x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (15/06) pelo Brasileirão

As equipes Ceará x Atlético-MG entram em campo às 19h (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (15/06), para disputar a 12° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorrerá no Estádio Governador Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Ceará x Atlético-MG ao vivo?

A partida Ceará x Atlético Mineiro pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Ceará x Atlético-MG chegam para o jogo?

Ceará está na 13° posição do Brasileirão e com um total de 3 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados e 13 gols sofridos. A equipe está invicta há 7 rodadas do Brasileirão.

Já o Atlético Mineiro ocupa a 6° colocação do campeonato e detém 4 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 17 gols marcados e 14 gols sofridos. Em suas últimas 5 partidas, o time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Prováveis escalações

Ceará: Vinicius Machado; Nino Paraíba, Messias, Gabriel Lacerda e Victor Luis; Richard, Richardson e Fernando Sobral; Vina, Mendoza e Cléber (Matheus Peixoto). Técnico: Marquinhos Santos.

Atlético: Everson; Guga (Mariano), Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio, Rubens (Calebe ou Eduardo Sasha) e Nacho Fernández; Ademir, Keno e Hulk. Técnico: Antonio Mohamed.

Ficha técnica - Ceará x Atlético Mineiro

Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)

Data/horário: 15 de junho de 2022, às 19h