Goiás x CRB: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/10) pela Série B

Goiás x CRB disputam hoje, terça-feira (07/10), a 31° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Goiás x CRB ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O CRB acumula na Série B do Brasileirão 43 pontos, 13 vitórias, 4 empates, 13 derrotas, 34 gols marcados e 30 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Goiás soma na competição 51 pontos, 14 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 34 gols marcados e 26 gols sofridos. A equipe está invicta há 5 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro.

Goiás x CRB: prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Williean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro, Moraes; Juninho, Andrade, Gava, Jajá, Anselmo Ramon, Welliton. Técnico: Vagner Mancini.

CRB: Matheus; Matheus Ribeiro, Alemão, Segovia, Léo Campos; Crystopher, Meritão, Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte, Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

FICHA TÉCNICA

Goiás x CRB

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 07 de outubro de 2025, 21h30