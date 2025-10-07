Goiás x CRB: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/10) pela Série B Goiás e CRB jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 07.10.25 20h30 O Goiás soma 8 pontos a mais que o CRB na Série B (X/ @goiasoficial) Goiás x CRB disputam hoje, terça-feira (07/10), a 31° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Goiás x CRB ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O CRB acumula na Série B do Brasileirão 43 pontos, 13 vitórias, 4 empates, 13 derrotas, 34 gols marcados e 30 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. Já o Goiás soma na competição 51 pontos, 14 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 34 gols marcados e 26 gols sofridos. A equipe está invicta há 5 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Brasileirão movimenta o futebol nesta segunda-feira Amazonas x Criciúma: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/10) pela Série B Amazonas e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Goiás x CRB: prováveis escalações Goiás: Tadeu; Williean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro, Moraes; Juninho, Andrade, Gava, Jajá, Anselmo Ramon, Welliton. Técnico: Vagner Mancini. CRB: Matheus; Matheus Ribeiro, Alemão, Segovia, Léo Campos; Crystopher, Meritão, Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte, Mikael. Técnico: Eduardo Barroca. FICHA TÉCNICA Goiás x CRB Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO) Data/Horário: 07 de outubro de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Goiás CRB jogos de hoje campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Goiás x CRB: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/10) pela Série B Goiás e CRB jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 07.10.25 20h30 Base de respeito Filho do Goleiro Bruno com Eliza Samudio defende pênalti e dá título a seleção brasileira sub-15 O jovem defendeu um dos pênaltis contra a Argentina durante a final da competição sul-americana 07.10.25 15h04 Futebol Atacante paraense de 16 anos assina contrato profissional com o Flamengo Emanuel Silva é natural de Marabá, mas atua nas categorias de base do clube carioca há seis anos. 07.10.25 13h53 Futsal Portel define campeões do Futsal de Base 2025; veja vencedores e artilheiros Disputa envolveu equipes masculinas e femininas, do Sub-11 ao Sub-17, e mobilizou a comunidade. 07.10.25 11h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES Deixou saudade? Ex-goleiro do Paysandu e do Remo está quase eliminado na Série C: 'os números falam tudo' Thiago Coelho atuou no futebol paraense por cinco anos e defendeu os times da capital 06.10.25 17h33 BATALHA Com desfalques na zaga e no ataque, Paysandu encara Botafogo-SP com a esperança de sair da lanterna O Papão soma 26 pontos e chega à reta final com a missão de somar vitórias praticamente em sequência para manter viva a esperança de permanência 07.10.25 7h07 TABU Remo busca vencer o Athletico-PR pela 1ª vez na história para entrar na briga pelo G-4 da Série B Partida ocorre nesta quinta-feira (9), às 21h35, no estádio Baenão, em Belém, pela 31ª rodada da Segundona. 07.10.25 11h05 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Brasileirão movimenta o futebol nesta segunda-feira 07.10.25 7h00