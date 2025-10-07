Capa Jornal Amazônia
Amazonas x Criciúma: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/10) pela Série B

Amazonas e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

O Criciúma soma 22 pontos a mais que o Amazonas na Série B (Celso da Luz/ Criciúma EC)

Amazonas x Criciúma disputam hoje, terça-feira (07/10), a 31° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo inicia às 20h (horário de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Amazonas x Criciúma ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Criciúma é o 3° colocado da Série B e acumula 14 vitórias, 8 empates, 8 derrotas, 39 gols marcados e 26 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Amazonas está na vice-lanterna com 6 vitórias, 10 empates, 14 derrotas, 31 gols marcados e 46 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Amazonas x Criciúma: prováveis escalações

Amazonas: Zé Carlos; Castrillón, Léo Coelho, Alvariño, Carlos Akapo; Domingos, Vásquez, Ramírez, Guilherme Xavier; Diego Torres e Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi.

Criciúma: Alisson; Jonathan Lemos, Lucas Dias, Luciano Castán; Marcinho, Gui Lobo, Matheus Streit, Luiz Henrique; Benjamín Borasi, Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista.

FICHA TÉCNICA
Amazonas x Criciúma
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM)
Data/Horário: 07 de outubro de 2025, 20h

amazonas

criciúma

jogos de hoje

campeonato brasileiro série b
Futebol
