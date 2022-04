Goiás x Bragantino: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (20/04) pela Copa do Brasil

As equipes Goiás x Bragantino entram em campo às 19h (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (20/04), para disputar a 3° rodada da Copa do Brasil. A partida ocorre no Estádio Hailé Pinheiro, o Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Goiás x Bragantino ao vivo?

A partida Goiás x RB Bragantino pode ser acompanhada ao vivo pelo serviço de streaming Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Goiás x Bragantino chegam para o jogo?

A estreia do Goiás pela Copa do Brasil, contra o Sousa, terminou em empate por 1 a 1. Na segunda rodada, a equipe venceu o Criciúma por 1 a 0. No Brasileirão, a equipe perdeu por 3 a 0 para o Coritiba e empatou com o Palmeiras por 1 a 1.

Pelo Campeonato Brasileiro, Bragantino já passou por um empate de 2 a 2 contra o Juventude e uma vitória por 4 a 0 contra o Atlético-GO. Já na Libertadores, a equipe venceu o Nacional por 2 a 0 e empatou por 2 a 2 com o Vélez Sársfield.

As equipes jogarão a partida de volta às 19h do dia 21 de maio.

Prováveis escalações

Goiás: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso, Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho, Nacho; Ademir e Hulk. Técnico: Antonio Mohamed.

RB Bragantino: Edmar Sucuri; Andrezinho, Badhuga, Gustavo Henrique, Erick Daltro; Aldo, Railon, Zotti; Luquinhas, Tobinha e Marcão. Técnico: Celso Teixeira.

Ficha técnica - Goiás x Red Bull Bragantino

Copa do Brasil

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Data/horário: 20 de abril de 2022, às 19h