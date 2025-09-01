Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Gimnasia x Tucumán: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/9) pelo Campeonato Argentino

Gimnasia y Esgrima e Tucumán jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Tucumán soma apenas 2 pontos a mais que Gimnasia na segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @ATOficial)

Gimnasia y Esgrima x Tucumán disputam hoje, segunda-feira (01/09), pela 7° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo inicia às 17h (horário de Brasília), no Estádio Juan Carmelo Zerillo, em La Plata, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Gimnasia x Tucumán ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Tucumán soma no Grupo B um total de 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 8 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o Gimnasia y Esgrima acumula 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 4 gols marcados e 5 gols sofridos.

Gimnasia x Tucumán: prováveis escalações

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Manuel Panaro; Marcelo Torres e Jan Hurtado. Técnico: Alejandro Orfila.

TucumánMatías Mansilla; Maximiliano Villa (Damián Martínez), Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy; Mateo Coronel e Leandro Díaz. Técnico: Lucas Pusineri. 

FICHA TÉCNICA
Gimnasia y Esgrima La Plata x Tucumán
Campeonato Argentino
Local: Estádio Juan Carmelo Zerillo, em La Plata, Argentina
Data/Horário: 01 de setembro de 2025, 17h

