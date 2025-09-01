Gimnasia x Tucumán: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/9) pelo Campeonato Argentino Gimnasia y Esgrima e Tucumán jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 01.09.25 16h00 Tucumán soma apenas 2 pontos a mais que Gimnasia na segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @ATOficial) Gimnasia y Esgrima x Tucumán disputam hoje, segunda-feira (01/09), pela 7° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo inicia às 17h (horário de Brasília), no Estádio Juan Carmelo Zerillo, em La Plata, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Gimnasia x Tucumán ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Tucumán soma no Grupo B um total de 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 8 gols marcados e 5 gols sofridos. Já o Gimnasia y Esgrima acumula 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 4 gols marcados e 5 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta segunda-feira Gimnasia x Tucumán: prováveis escalações Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Manuel Panaro; Marcelo Torres e Jan Hurtado. Técnico: Alejandro Orfila. Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa (Damián Martínez), Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy; Mateo Coronel e Leandro Díaz. Técnico: Lucas Pusineri. FICHA TÉCNICA Gimnasia y Esgrima La Plata x Tucumán Campeonato Argentino Local: Estádio Juan Carmelo Zerillo, em La Plata, Argentina Data/Horário: 01 de setembro de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Gimnasia Tucumán jogos de hoje campeonato argentino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Futebol: Sport Club Belém encara grupo difícil na 3ª Super Copa Capital Maior torneio sub-17 do país acontece em dezembro, no Distrito Federal 01.09.25 16h14 Série A argentina Gimnasia x Tucumán: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/9) pelo Campeonato Argentino Gimnasia y Esgrima e Tucumán jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 01.09.25 16h00 SOLIDARIEDADE Filhos de Roberto Carlos, apelidado de 'Água, Caralh*', pedem ajuda para trazer o corpo do pai O vendedor foi vítima de um infarto fulminante enquanto trabalhava em uma feira no estado vizinho do Amapá; filhos querem fazer o velório e enterro na capital paraense 01.09.25 15h59 Futebol tecnológico Inteligência artificial? Afinal, o que é e como funciona o impedimento semiautomático? Presidente da CBF anunciou que a ferramenta será utilizada em 2026; confira os detalhes da tecnologia 01.09.25 15h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26 Futebol Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano 01.09.25 9h57 De saída Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe 01.09.25 10h37