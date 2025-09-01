Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 01.09.25 7h00 Às 21h30, Ferroviária e Cuiabá jogarão pela Série B do Brasileirão (Carolina Borges/ Ferroviária SAF) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (01/09), incluem partidas pela Série A argentina e pela Série B do Brasileirão. Às 17h, o Gimnasia jogará contra o Tucumán pelo Campeonato Argentino. Já às 21h30, a Ferroviária enfrentará o Cuiabá pela Série B do Campeonato Brasileiro. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Argentino Gimnasia x Tucumán - 17h - AFA Play Platense x Godoy Cruz - 19h15 - AFA Play Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Vila Nova - 19h - ESPN e Disney+ Ferroviária x Cuiabá - 21h30 - Disney+ Onde assistir ao jogo de Chapecoense e Vila Nova; veja o horário O jogo entre Chapecoense x Vila Nova terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Ferroviária e Cuiabá; veja o horário O jogo entre Ferroviária x Cuiabá terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Gimnasia e Tucumán; veja o horário O jogo entre Gimnasia y Esgrima x Tucumán terá transmissão ao vivo pela AFA Play, às 17h. Onde assistir ao jogo de Platense e Godoy Cruz; veja o horário O jogo entre Platense x Godoy Cruz terá transmissão ao vivo pela AFA Play, às 19h15. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 19h - Chapecoense x Vila Nova - Série B do Brasileirão SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira. Disney+ 19h - Chapecoense x Vila Nova - Série B do Brasileirão 21h30 - Ferroviária x Cuiabá - Série B do Brasileirão Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira. 