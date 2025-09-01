Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Campeonato Brasileiro e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta segunda-feira

Thalles Leal
fonte

Às 21h30, Ferroviária e Cuiabá jogarão pela Série B do Brasileirão (Carolina Borges/ Ferroviária SAF)

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (01/09), incluem partidas pela Série A argentina e pela Série B do Brasileirão.

Às 17h, o Gimnasia jogará contra o Tucumán pelo Campeonato Argentino. Já às 21h30, a Ferroviária enfrentará o Cuiabá pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

  1. Gimnasia x Tucumán - 17h - AFA Play
  2. Platense x Godoy Cruz - 19h15 - AFA Play

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Chapecoense x Vila Nova - 19h - ESPN e Disney+
  2. Ferroviária x Cuiabá - 21h30 - Disney+

Onde assistir ao jogo de Chapecoense e Vila Nova; veja o horário

O jogo entre Chapecoense x Vila Nova terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Ferroviária e Cuiabá; veja o horário

O jogo entre Ferroviária x Cuiabá terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Gimnasia e Tucumán; veja o horário

O jogo entre Gimnasia y Esgrima x Tucumán terá transmissão ao vivo pela AFA Play, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Platense e Godoy Cruz; veja o horário

O jogo entre Platense x Godoy Cruz terá transmissão ao vivo pela AFA Play, às 19h15.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

  1. 19h - Chapecoense x Vila Nova - Série B do Brasileirão

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira.

Disney+

  1. 19h - Chapecoense x Vila Nova - Série B do Brasileirão
  2. 21h30 - Ferroviária x Cuiabá - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.

