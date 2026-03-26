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Gibraltar x Letônia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/03) pela Liga das Nações

Gibraltar e Letônia jogam pela Nations League hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo jogam pela final da Nations League hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Em seu último jogo, Gibraltar foi goleado por 6 a 0 pela República Tcheca (X/ @GibraltarFA)

Gibraltar x Letônia disputam hoje, terça-feira (26/03), a primeira pré-eliminatória da Liga das Nações. O jogo acontece às 14h (horário de Brasília), no Europa Sports Park, em Gibraltar. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Gibraltar x Letônia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 3 e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Gibraltar passou por derrotas de 1 a 0 para as Ilhas Faroé, de 2 a 0 para a Nova Caledônia, de 3 a 0 para a Croácia, de 2 a 1 para Montenegro e de 6 a 0 para a República Tcheca.

Já a Letônia perdeu para a Albânia por 1 a 0, empatou por 2 a 2 para a Andorra, perdeu para a Inglaterra por 5 a 0, empatou sem gols com a Macedônia do Norte e perdeu para a Sérvia por 2 a 1.

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Gibraltar x Letônia: prováveis escalações

Gibraltar: Hankins; Valarino, Lopes, Perera, Ronan, Mauro; Jessop, Pozo, Torrilla, Scanlon; Bartolo

Letônia: Matrevics; Savalnieks, Veips, Jurkovskis, Melniks, Cirkin; Ikaunieks, Zelenkovs, Saveljevs, Vapne; Gutkovskis

FICHA TÉCNICA
Gibraltar x Letônia
Nations League
Local: Europa Sports Park, em Gibraltar
Data/Horário: 26 de março de 2026, 14h

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