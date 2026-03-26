Gibraltar x Letônia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/03) pela Liga das Nações Gibraltar e Letônia jogam pela Nations League hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo jogam pela final da Nations League hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 26.03.26 13h00 Em seu último jogo, Gibraltar foi goleado por 6 a 0 pela República Tcheca (X/ @GibraltarFA) Gibraltar x Letônia disputam hoje, terça-feira (26/03), a primeira pré-eliminatória da Liga das Nações. O jogo acontece às 14h (horário de Brasília), no Europa Sports Park, em Gibraltar. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Gibraltar x Letônia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 3 e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Gibraltar passou por derrotas de 1 a 0 para as Ilhas Faroé, de 2 a 0 para a Nova Caledônia, de 3 a 0 para a Croácia, de 2 a 1 para Montenegro e de 6 a 0 para a República Tcheca. Já a Letônia perdeu para a Albânia por 1 a 0, empatou por 2 a 2 para a Andorra, perdeu para a Inglaterra por 5 a 0, empatou sem gols com a Macedônia do Norte e perdeu para a Sérvia por 2 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Eliminatórias da Copa do Mundo, Liga das Nações, Copa do Nortes e Copa Verde movimentam o futebol nesta quinta-feira Malta x Luxemburgo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/03) pela Liga das Nações Malta e Luxemburgo jogam pela Nations League hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Gibraltar x Letônia: prováveis escalações Gibraltar: Hankins; Valarino, Lopes, Perera, Ronan, Mauro; Jessop, Pozo, Torrilla, Scanlon; Bartolo Letônia: Matrevics; Savalnieks, Veips, Jurkovskis, Melniks, Cirkin; Ikaunieks, Zelenkovs, Saveljevs, Vapne; Gutkovskis FICHA TÉCNICA Gibraltar x Letônia Nations League Local: Europa Sports Park, em Gibraltar Data/Horário: 26 de março de 2026, 14h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Letônia Gibraltar jogos de hoje Liga das Nações Nations League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste sábado 28.03.26 7h00 JOGO AMISTOSO Marrocos x Equador: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (27/03) Marrocos e Equador jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 27.03.26 16h15 JOGO AMISTOSO Suíça x Alemanha: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (27/03) Suíça e Alemanha jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 27.03.26 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 Futebol Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão 29.03.26 8h00 Torcedor morre ao tentar mudar de setor pulando a grade na reinauguração do Estádio Azteca 28.03.26 23h58