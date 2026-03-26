Geórgia x Israel: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (26/03)

Geórgia x Israel disputam hoje, quinta-feira (26/03), um jogo amistoso. A partida começa às 14h (horário de Brasília), no Estádio Boris Paichadze, em Tbilisi, Geórgia. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Geórgia x Israel ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Geórgia vem de uma vitória de 3 a 0 sobre a Bulgária, uma derrota de 2 a 0 para a Espanha, outra de 4 a 1 para a Turquia, uma terceira de 4 a 0 para a Espanha e mais uma derrota de 2 a 1 para a Bulgária.

Já Israel passou por uma vitória de 4 a 0 sobre a Moldávia, uma derrota de 5 a 4 para a Itália, outra de 5 a 0 para a Noruega, uma terceira de 3 a 0 para a Itália e uma vitória de 4 a 1 sobre a Moldávia.

VEJA MAIS

Geórgia x Israel: prováveis escalações

Geórgia: Mamardashvili; Gocholeishvili, Kashia, Lochoshvili, Azarovi; Tsitaishvili, Chakvetadze, Kiteishvili; Kvatarskhelia, Mikautadze, Davitashvili

Israel: Glazer; Dasa, Lemkin, Blorian, Revivo; Turiel, Kanichowsky, E Peretz, D Peretz; Gloukh, Turgeman

FICHA TÉCNICA

Geórgia x Israel

Amistoso

Local: Estádio Boris Paichadze, em Tbilisi, Geórgia

Data/Horário: 26 de março de 2026, 14h