Geórgia x Israel: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (26/03) Geórgia e Israel jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 26.03.26 13h00 Geórgia vem de uma derrota de 2 a 1 para a Bulgária (Divulgação/ Federação Georgiana de Futebol) Geórgia x Israel disputam hoje, quinta-feira (26/03), um jogo amistoso. A partida começa às 14h (horário de Brasília), no Estádio Boris Paichadze, em Tbilisi, Geórgia. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Geórgia x Israel ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Geórgia vem de uma vitória de 3 a 0 sobre a Bulgária, uma derrota de 2 a 0 para a Espanha, outra de 4 a 1 para a Turquia, uma terceira de 4 a 0 para a Espanha e mais uma derrota de 2 a 1 para a Bulgária. Já Israel passou por uma vitória de 4 a 0 sobre a Moldávia, uma derrota de 5 a 4 para a Itália, outra de 5 a 0 para a Noruega, uma terceira de 3 a 0 para a Itália e uma vitória de 4 a 1 sobre a Moldávia. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Eliminatórias da Copa do Mundo, Liga das Nações, Copa do Nortes e Copa Verde movimentam o futebol nesta quinta-feira Gibraltar x Letônia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/03) pela Liga das Nações Gibraltar e Letônia jogam pela Nations League hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo jogam pela final da Nations League hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Malta x Luxemburgo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/03) pela Liga das Nações Malta e Luxemburgo jogam pela Nations League hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Geórgia x Israel: prováveis escalações Geórgia: Mamardashvili; Gocholeishvili, Kashia, Lochoshvili, Azarovi; Tsitaishvili, Chakvetadze, Kiteishvili; Kvatarskhelia, Mikautadze, Davitashvili Israel: Glazer; Dasa, Lemkin, Blorian, Revivo; Turiel, Kanichowsky, E Peretz, D Peretz; Gloukh, Turgeman FICHA TÉCNICA Geórgia x Israel Amistoso Local: Estádio Boris Paichadze, em Tbilisi, Geórgia Data/Horário: 26 de março de 2026, 14h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Geórgia israel Amistoso Internacional jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste sábado 28.03.26 7h00 JOGO AMISTOSO Marrocos x Equador: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (27/03) Marrocos e Equador jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 27.03.26 16h15 JOGO AMISTOSO Suíça x Alemanha: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (27/03) Suíça e Alemanha jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 27.03.26 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 Futebol Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão 29.03.26 8h00 Torcedor morre ao tentar mudar de setor pulando a grade na reinauguração do Estádio Azteca 28.03.26 23h58