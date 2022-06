Gareth Bale deixa o Real Madrid acerta com clube dos Estados Unidos

O atacante galês Gareth Bale está de malas prontas paras os Estados Unidos. Após ter o contrato com o Real Madrid encerrado, o jogador de 32 anos deve acertar com o Los Angeles FC em breve. As informações são do jornalista Tom Bogert.

VEJA MAIS

A apuração indica que o galês fechou com o clube norte-americano um contrato de uma temporada, válido até junho de 2023. A estreia do ex-Real Madrid pode acontecer no dia 8 de julho, no "El Tráfico", clássico contra o Los Angeles Galaxy.

No clube dos Estados Unidos, Bale terá a companhia de um experiente jogador. O zagueiro Giorgio Chiellini, ex-Juventus, também acertou com os Falcões. O defensor também poderá fazer sua primeira partida no clássico da cidade.

Gareth Bale deixou o Real Madrid depois de nove anos. Contratado em 2013, o galês disputou 258 jogos, marcou 106 gols e deu 67 assistências. Ao todo, conquistou 19 títulos com a equipe merengue, sendo cinco Champions League.