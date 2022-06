Jornal espanhol coloca foto de Rony em matéria sobre interesse do Real Madrid em Danilo

O atacante Rony foi o destaque da foto de capa da matéria do jornal espanhol Mundo Deportivo, que fala sobre o interesse do Real Madrid no volante do Palmeiras Danilo. O veículo de comunicação colocou uma foto do jogador paraense e de Danilo Avelar, que é do Corinthians. A publicação acabou confundindo os dois jogadores palmeirenses.

O jornal afirmou que o Real Madrid “não perde detalhes do mercado brasileiro de futebol e agora está atento a Danilo, meio-campista de 20 anos que joga pelo Palmeiras”.

No caso de Rony, outro time está sondando o paraense. Segundo o colunista do UOL Bruno Andrade, o Ajax, da Holanda teria interesse no jogador. Além disso, um clube árabe também estava interessado no atacante, que é ex-Remo.

A matéria ainda não foi atualizada e segue com a imagem do paraense Rony. Enquanto Danilo está com a Seleção Brasileira, o atacante paraense se prepara para enfrentar o Botafogo na quinta-feira (9).