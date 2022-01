Gâmbia x Tunísia: onde acompanhar e o horário do jogo da Copa Africana de hoje (20/01)

As seleções Gâmbia x Tunísia disputam nesta quinta-feira (20/01) a terceira rodada da fase de grupos da Copa Africana de Nações. A partida está marcada para começar às 16h (horário de Brasília), no Limbe Omnisport Stadium, em Camarões. Confira onde acompanhar o jogo:

Onde assistir Gâmbia x Tunísia?

A partida Gâmbia x Tunísia pode ser acompanhada pelo canal de Youtube Torcida Web, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Gâmbia x Tunísia chegaram para o jogo?

A Gâmbia lidera o Grupo F da Copa Africana com um total de 7 pontos. Quando estreou na competição, venceu a Mauritânia por 1 a 0. Depois, empatou com o Mali por 1 a 1.

Já a Tunísia está com 4 pontos e em 3° lugar do mesmo grupo que seu oponente. Na sua estreia, que foi contra o Mali, a seleção perdeu por 1 a 0. No dia 16 deste mês, os tunisianos jogaram contra a Mauritânia e venceram por 4 a 0.