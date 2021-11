Galvão Bueno detona arbitragem após jogo entre Chapecoense e Flamengo: 'Pior nível que já vi'

Após o empate em 2 a 2 entre Chapecoense e Flamengo pela 30ª rodada do Brasileirão 2021, o narrador Galvão Bueno foi mais um a criticar fortemente a arbitragem da partida pela marcação de um impedimento em Gabigol ainda no primeiro tempo. Durante o 'Bem, Amigos', desta segunda-feira, o narrador disse que este é o mais baixo nível de arbitragem que já presenciou.

"Dessa vez a discussão não é do VAR, mas é da arbitragem, que está ligada com o VAR porque é tudo misturado. Mas olha, é a minha opinião, o nível da arbitragem do futebol brasileiro é, e eu estou há 47 anos nessa estrada, é o pior que eu já vi. Nunca vi nada parecido com isso, com a marcação do impedimento do Gabigol que mostra que o bandeira não tem conhecimento da regra", disparou o narrador.

"Não é o fato de ver, de estar aqui ou estar ali, é tão clara a imagem dele pisando na linha do meio-campo, e quem pisa na linha de meio-campo não está no campo de ataque, como disse o Sandro Meira Ricci na transmissão", continuou o apresentador.

Galvão Bueno também convidou a CBF a se pronunciar sobre o caso em uma próxima edição do 'Bem, Amigos' e voltou a criticar a arbitragem.

"O que está sendo determinado e está sendo feito na arbitragem: os bandeiras, em casos que não tenha certeza absoluta, o bandeira não ergue a bandeira e o lance se completa e depois o VAR vai decidir. […] Erro grosseiro do bandeira, erro grosseiro do juiz em apitar e interfere diretamente no resultado da partida", explicou o apresentador.

"o juiz tem que entender, ter a malandragem de deixar o lance correr. Fica aqui uma cobrança, um convite, do ‘Bem, Amigos’ a CBF para que faça alguma declaração sobre se estava funcionando o VAR", completou Galvão Bueno.