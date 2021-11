Neymar atende fãs e 'perdoa Galvão Bueno' antes de treino pela Seleção Brasileira

No segundo dia de treino da Seleção Brasileira em São Paulo, o atacante Neymar atendeu alguns hóspedes do hotel em que a delegação está hospedada, em Guarulhos.

Entre as contempladas com uma foto com o 'menino Ney' foi Phurpu, aeromoça suíça que em rápido contato com a reportagem do L! exibiu toda a sua felicidade por ter conhecido o ídolo do futebol brasileiro.

Pouco depois, antes de subir no ônibus, Neymar também parou para falar com dois comediantes de um programa humorístico. Um deles estava fantasiado como o narrador Galvão Bueno e carregava um buquê de flores e uma faixa pedindo desculpas.

No último dia 14 de outubro, após a goleada por 4 a 1 da Seleção Brasileira sobre o Uruguai, em Manaus, um suposto áudio de Galvão chamando Neymar de idiota vazou na transmissão e culminou manifestações até mesmo do pai e irmã do atacante brasileiro nas redes sociais.

O titular das transmissões esportivas do Grupo Globo não se manifestou sobre o caso, mas o cover foi perdoado por Neymar.