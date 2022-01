Gabão x Marrocos: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (18/01)

As seleções Gabão x Marrocos entram em campo nesta terça-feira (18/01) para disputar a terceira rodada do Grupo C da Copa Africana de Nações, com partida marcada para às 16h (horário de Brasília), no Estádio Ahmadou Ahidjo, em Camarões. Confira onde acompanhar o jogo:

Onde assistir Gabão x Marrocos?

A partida do Gabão x Marrocos pode ser acompanhada pelo canal de Youtube Torcida Web, às 16h (horário de Brasília).

Como Gabão x Marrocos chegaram para o jogo?

O Marrocos é o atual líder do Grupo C da Copa, acumulando duas vitórias, uma contra Gana e outra contra Comores. Ao todo, já marcou 3 gols e sofreu nenhum.

Já a seleção do Gabão venceu Comores, por um a zero, e empatou com Gana, por um a um. Se a seleção conquistar 3 pontos contra o Marrocos, irá para a liderança do Grupo C. Se empatar, ficará em segundo lugar.