Future Supercharge: Nova chuteira de Neymar é feita com material reciclado; veja

A Puma anunciou sua nova chuteira em parceria com o Neymar. A divulgação da Future Supercharge, como foi batizada, ocorreu nesta quinta-feira (12). O modelo conta com 30% de material reciclado e possui uma tecnologia que melhora o controle na hora dos passes, dribles e finalizações.

A empresa alemã afirma que a chuteira tem um design que é projetado para dar agilidade ao jogador. Além disso, o modelo irá se ajustar melhor ao pé do atleta, facilitando na realização de dribles curtos e na mudança de direção.

Outra novidade está presente em texturas 3D aplicadas em zonas da chuteira que têm mais contato com a bola, melhorando a aderência e com isso, o controle.

“Preciso de uma chuteira confortável e que permita que eu me mova com velocidade em todas as direções. A nova Future é mais adaptável e com ainda mais suporte, o que me ajuda a fazer cortes rápidos na hora de driblar com a bola, para que eu possa jogar sem restrições”, declarou o atacante do Paris Saint-Germain.

Custando R$ 399, a Future Supercharge estará disponível nas lojas esportivas a partir do dia 19 de janeiro. Veja o modelo:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)