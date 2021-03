Tino Marcos lembra como convenceu Ronaldo a emprestar chuteira da final da Copa de 2002 para reportagem

Tino Marcos foi o grande homenageado do programa 'Mais Você', da Ana Maria Braga, na Globo, nesta sexta-feira. Muitos craques como Zico, Parreira e o campeão olímpico Torben Grael prestaram homenagem ao repórter que se aposenta da carreira no jornalismo para ficar mais tempo com a família no fim deste mês.

Em uma das histórias contadas no programa, Tino relembrou uma reportagem em que ele aparece dentro do estádio que recebeu a semifinal da Copa do Mundo de 2002 entre Brasil e Turquia. Naquela ocasião, em um dos gols, Ronaldo chutou de biquinho, de longe, e garantiu a classificação do Brasil.

Após o jogo, Tino teve a ideia de pedir a chuteira emprestada para o Fenômeno, que ficou receoso de perder o objeto, já que era do desejo dele jogar a final contra a Alemanha com o mesmo calçado. O atacante acabou emprestando por um motivo inusitado: ele era fã do repórter e tinha plena confiança que teria a chuteira de volta.

- Ele falou comigo: 'Não, mais eu vou jogar a final'. Eu disse: 'Pode deixar que te entrego agora, só preciso gravar um negócio aqui'. Ele ficou meio assim (desconfiado), mas eu tive muita sorte dele sempre ter muita confiança em mim. Eu conheci o Ronaldo muito jovem, eu já era repórter da Globo, ele até fala que tinha o desejo de ser entrevistado por mim... E ai eu com aquela chuteira, as pessoas me pediam pra fazer uma foto e eu dizia: 'Não, quer fazer foto faz na minha mão'. Se o cara decide pegar e sair correndo o que eu diria pro Fenômeno depois - disse.

Ana Maria confirmou a informação que Ronaldo jogou a final com o mesmo equipamento, usado para marcar os dois gols da final e brincou com Tino.

- Você pegou na chuteira e deu sorte pra ele. Se você fosse um azarão ele não ia fazer mais dois gols (na final) com a chuteira.

Após a conversa, Ana ainda mostrou um recado de Ronaldo para Tino, onde o pentacampeão confirmou que o repórter é ídolo dele.

- Estou passando aqui para deixar uma mensagem para o meu querido amigo e ídolo Tino Marcos. Tinão, você é uma lenda, um fenômeno! Obrigado por tudo e boa sorte na sua nova carreira e no que você escolher para fazer no futuro, você vai arrebentar em qualquer área. Uma bração amigo, saudades - disse Ronaldo - disse o ex-jogador.