Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (27/03), incluem partidas amistosas internacionais.

Às 16h45, a Inglaterra jogará um amistoso contra o Uruguai. No mesmo horário, a Suíça jogará um amistoso contra a Alemanha.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Amistosos

Rússia x Nicarágua - 13h30 - Sem informações Áustria x Gana - 14h - SporTV 2 África do Sul x Panamá - 14h - Sem informações Montenegro x Andorra - 14h - Sem informações Jordânia x Costa Rica - 14h - Sem informações Arábia Saudita x Egito - 14h30 - Sem informações Grécia x Paraguai - 16h - Disney+ Argélia x Guatemala - 16h30 - Sem informações Inglaterra x Uruguai - 16h45 - ESPN e Disney+ Suíça x Alemanha - 16h45 - Disney+ Holanda x Noruega - 16h45 - SporTV e Disney+ Espanha x Sérvia - 17h - Sem informações Marrocos x Equador - 17h15 - SporTV 3, Youtube (Canal GOAT) e XSports Argentina x Mauritânia - 20h15 - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Suíça e Alemanha; veja o horário

O jogo entre Suíça x Alemanha terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Inglaterra e Uruguai; veja o horário

O jogo entre Inglaterra x Uruguai terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Marrocos e Equador; veja o horário

O jogo entre Marrocos x Equador terá transmissão ao vivo pela SporTV 3, pela XSports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 17h15.

Onde assistir ao jogo de Holanda e Noruega; veja o horário

O jogo entre Países Baixos x Noruega terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 16h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

16h45 - Inglaterra x Uruguai - Amistoso

SporTV

14h - Áustria x Gana - Amistoso 16h45 - Holanda x Noruega - Amistoso 17h15 - Marrocos x Equador - Amistoso

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira.

Disney+

16h - Grécia x Paraguai - Amistoso 16h45 - Inglaterra x Uruguai - Amistoso 16h45 - Suíça x Alemanha - Amistoso 16h45 - Holanda x Noruega - Amistoso

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta sexta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

19h - Sousa x Confiança - Copa do Nordeste