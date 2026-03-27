Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 27.03.26 7h00 Às 16h45, a Inglaterra jogará um amistoso contra o Uruguai (X/ @England) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (27/03), incluem partidas amistosas internacionais. Às 16h45, a Inglaterra jogará um amistoso contra o Uruguai. No mesmo horário, a Suíça jogará um amistoso contra a Alemanha. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Amistosos Rússia x Nicarágua - 13h30 - Sem informações Áustria x Gana - 14h - SporTV 2 África do Sul x Panamá - 14h - Sem informações Montenegro x Andorra - 14h - Sem informações Jordânia x Costa Rica - 14h - Sem informações Arábia Saudita x Egito - 14h30 - Sem informações Grécia x Paraguai - 16h - Disney+ Argélia x Guatemala - 16h30 - Sem informações Inglaterra x Uruguai - 16h45 - ESPN e Disney+ Suíça x Alemanha - 16h45 - Disney+ Holanda x Noruega - 16h45 - SporTV e Disney+ Espanha x Sérvia - 17h - Sem informações Marrocos x Equador - 17h15 - SporTV 3, Youtube (Canal GOAT) e XSports Argentina x Mauritânia - 20h15 - Sem informações Onde assistir ao jogo de Suíça e Alemanha; veja o horário O jogo entre Suíça x Alemanha terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Inglaterra e Uruguai; veja o horário O jogo entre Inglaterra x Uruguai terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Marrocos e Equador; veja o horário O jogo entre Marrocos x Equador terá transmissão ao vivo pela SporTV 3, pela XSports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 17h15. Onde assistir ao jogo de Holanda e Noruega; veja o horário O jogo entre Países Baixos x Noruega terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 16h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN 16h45 - Inglaterra x Uruguai - Amistoso SporTV 14h - Áustria x Gana - Amistoso 16h45 - Holanda x Noruega - Amistoso 17h15 - Marrocos x Equador - Amistoso Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira. Disney+ 16h - Grécia x Paraguai - Amistoso 16h45 - Inglaterra x Uruguai - Amistoso 16h45 - Suíça x Alemanha - Amistoso 16h45 - Holanda x Noruega - Amistoso Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta sexta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira. SportyNet 19h - Sousa x Confiança - Copa do Nordeste Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. 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