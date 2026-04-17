Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (17/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Bundesliga e AFC Champions League movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 17.04.26 7h00 Inter de Milão e Cagliari jogarão pelo Campeonato Italiano às 15h45 (X/ @Inter) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (17/04), incluem partidas pela Liga dos Campeões da AFC, Bundesliga e Campeonato Italiano. Às 15h, o Zelvia jogará contra Al Ittihad pela Champions League da Ásia. Já às 15h45, o Internazionale enfrentará o Cagliari pela Série A italiana. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga St. Pauli x Colônia - 15h30 - SportyNet e OneFootball Campeonato Italiano Sassuolo x Como - 13h30 - Disney+ Inter de Milão x Cagliari - 15h45 - CazéTV e Disney+ Liga dos Campeões da Ásia Al Ahli x Johor - 11h45 - Sem informações Machida Zelvia x Al Ittihad - 15h - ESPN 4 e Disney+ Onde assistir ao jogo de Zelvia e Al Ittihad; veja o horário O jogo entre Machida Zelvia x Al Ittihad terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 15h. Onde assistir ao jogo de Sassuolo e Como; veja o horário O jogo entre Sassuolo x Como terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 13h30. Onde assistir ao jogo de Inter e Cagliari; veja o horário O jogo entre Inter de Milão x Cagliari terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de St Pauli e Colônia; veja o horário O jogo entre St. Pauli x Colônia terá transmissão ao vivo pela SportyNet e OneFootball, às 15h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN 15h - Machida Zelvia x Al Ittihad - Liga dos Campeões da Ásia SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta sexta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira. Disney+ 13h30 - Sassuolo x Como - Campeonato Italiano 15h - Machida Zelvia x Al Ittihad - Liga dos Campeões da Ásia 15h45 - Inter de Milão x Cagliari - Campeonato Italiano Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta sexta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira. SportyNet 15h30 - St. Pauli x Colônia - Bundesliga Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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