Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (17/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (17/04), incluem partidas pela Liga dos Campeões da AFC, Bundesliga e Campeonato Italiano.

Às 15h, o Zelvia jogará contra Al Ittihad pela Champions League da Ásia. Já às 15h45, o Internazionale enfrentará o Cagliari pela Série A italiana.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

St. Pauli x Colônia - 15h30 - SportyNet e OneFootball

Campeonato Italiano

Sassuolo x Como - 13h30 - Disney+ Inter de Milão x Cagliari - 15h45 - CazéTV e Disney+

Liga dos Campeões da Ásia

Al Ahli x Johor - 11h45 - Sem informações Machida Zelvia x Al Ittihad - 15h - ESPN 4 e Disney+

Onde assistir ao jogo de Zelvia e Al Ittihad; veja o horário

O jogo entre Machida Zelvia x Al Ittihad terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 15h.

Onde assistir ao jogo de Sassuolo e Como; veja o horário

O jogo entre Sassuolo x Como terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 13h30.

Onde assistir ao jogo de Inter e Cagliari; veja o horário

O jogo entre Inter de Milão x Cagliari terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de St Pauli e Colônia; veja o horário

O jogo entre St. Pauli x Colônia terá transmissão ao vivo pela SportyNet e OneFootball, às 15h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

15h - Machida Zelvia x Al Ittihad - Liga dos Campeões da Ásia

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta sexta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira.

Disney+

13h30 - Sassuolo x Como - Campeonato Italiano 15h - Machida Zelvia x Al Ittihad - Liga dos Campeões da Ásia 15h45 - Inter de Milão x Cagliari - Campeonato Italiano

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta sexta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

15h30 - St. Pauli x Colônia - Bundesliga