Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (10/04), incluem partidas pela Bundesliga, La Liga, Premier League, Série B do Campeonato Brasileiro e Série A italiana.

Às 15h45, Roma jogará contra o Pisa pelo Campeonato Italiano. Já às 16h, o Real Madrid enfrentará o Girona por La Liga.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Augsburg x Hoffenheim - 15h30 - SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Brasileiro Série B

Criciúma x Botafogo-SP - 20h30 - SportyNet, XSports, ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Real Madrid x Girona - 16h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

West Ham x Wolverhampton - 16h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Roma x Pisa - 15h45 - XSports e Disney+

Onde assistir ao jogo de Roma e Pisa; veja o horário

O jogo entre Roma x Pisa terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Real Madrid e Girona; veja o horário

O jogo entre Real Madrid x Girona terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h.

Onde assistir ao jogo de West Ham e Wolves; veja o horário

O jogo entre West Ham x Wolverhampton terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Criciúma e Botafogo (SP); veja o horário

O jogo entre Criciúma x Botafogo SP terá transmissão ao vivo pela SportyNet, XSports, ESPN e Disney+, às 20h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

16h - West Ham x Wolverhampton - Premier League 20h30 - Criciúma x Botafogo-SP - Série B do Brasileirão

SporTV

15h30 - Augsburg x Hoffenheim - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira.

Disney+

15h45 - Roma x Pisa - Campeonato Italiano 16h - Real Madrid x Girona - La Liga 16h - West Ham x Wolverhampton - Premier League 20h30 - Criciúma x Botafogo-SP - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

15h30 - Augsburg x Hoffenheim - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

20h30 - Criciúma x Botafogo-SP - Série B do Brasileirão