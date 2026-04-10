Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Brasileirão e os campeonatos alemão, espanhol, inglês e italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 10.04.26 7h00 Criciúma e Botafogo-SP jogarão pela Série B às 20h30 (Luiz Fernando Cosenzo/ Agência Botafogo) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (10/04), incluem partidas pela Bundesliga, La Liga, Premier League, Série B do Campeonato Brasileiro e Série A italiana. Às 15h45, Roma jogará contra o Pisa pelo Campeonato Italiano. Já às 16h, o Real Madrid enfrentará o Girona por La Liga. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Augsburg x Hoffenheim - 15h30 - SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Brasileiro Série B Criciúma x Botafogo-SP - 20h30 - SportyNet, XSports, ESPN e Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Real Madrid x Girona - 16h - Disney+ Campeonato Inglês - Premier League West Ham x Wolverhampton - 16h - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Roma x Pisa - 15h45 - XSports e Disney+ Onde assistir ao jogo de Roma e Pisa; veja o horário O jogo entre Roma x Pisa terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Real Madrid e Girona; veja o horário O jogo entre Real Madrid x Girona terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h. Onde assistir ao jogo de West Ham e Wolves; veja o horário O jogo entre West Ham x Wolverhampton terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h. Onde assistir ao jogo de Criciúma e Botafogo (SP); veja o horário O jogo entre Criciúma x Botafogo SP terá transmissão ao vivo pela SportyNet, XSports, ESPN e Disney+, às 20h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN 16h - West Ham x Wolverhampton - Premier League 20h30 - Criciúma x Botafogo-SP - Série B do Brasileirão SporTV 15h30 - Augsburg x Hoffenheim - Bundesliga Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira. Disney+ 15h45 - Roma x Pisa - Campeonato Italiano 16h - Real Madrid x Girona - La Liga 16h - West Ham x Wolverhampton - Premier League 20h30 - Criciúma x Botafogo-SP - Série B do Brasileirão Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball 15h30 - Augsburg x Hoffenheim - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira. SportyNet 20h30 - Criciúma x Botafogo-SP - Série B do Brasileirão Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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