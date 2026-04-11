Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste sábado (11/04), incluem partidas pelas Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Premier League, Bundesliga, La Liga e outras competições internacionais.

Às 16h30, o Remo enfrentará o Vasco pelo Brasileirão. Já às 16h30, o Vitória jogará contra o São Paulo pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Wolfsburg x Eintracht Frankfurt - 10h30 - OneFootball Borussia Dortmund x Leverkusen - 10h30 - XSports, SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Leipzig x Borussia Mönchengladbach - 10h30 - OneFootball Heidenheim x Union Berlin - 10h30 - OneFootball St. Pauli x Bayern de Munique - 13h30 - CazéTV, SportyNet, XSports e OneFootball

Campeonato Brasileiro

Remo x Vasco - 16h30 - TV Globo e Premiere Vitória x São Paulo - 16h30 - TV Globo, GeTV e Premiere Mirassol x Bahia - 18h30 - Premiere Santos x Atlético-MG - 20h - SporTV e Premiere Internacional x Grêmio - 20h30 - Amazon Prime Video

Campeonato Brasileiro Série B

Juventude x Goiás - 16h - ESPN e Disney+ Sport Recife x Avaí - 18h - RedeTV!, Youtube (Canal GOAT) e Disney+ Ponte Preta x Vila Nova - 18h - SportyNet, Youtube (SportyNet Brasil), XSports, ESPN e Disney+ Ceará x Náutico - 20h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Real Sociedad x Alavés - 09h - Disney+ Elche x Valencia - 11h15 - ESPN 4 e Disney+ Barcelona x Espanyol - 13h30 - ESPN e Disney+ Sevilla x Atlético Madrid - 16h - XSports e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Arsenal x Bournemouth - 08h30 - ESPN e Disney+ Burnley x Brighton - 11h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Brentford x Everton - 11h - ESPN e Disney+ Liverpool x Fulham - 13h30 - Disney+

Campeonato Italiano

Torino x Verona - 10h - Disney+ Cagliari x Cremonese - 10h - Disney+ Milan x Udinese - 13h - ESPN 2 e Disney+ Atalanta x Juventus - 15h45 - CazéTV e Disney+

Campeonato Saudita

Al Najma x Neom - 13h - Sem informações Al Taawon x Al Kholood - 13h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band) Al Hazm x Al Feiha - 13h05 - Sem informações Al Akhdoud x Al Nassr - 15h - Band, SporTV e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band)

Onde assistir ao jogo de Remo e Vasco; veja o horário

O jogo entre Remo x Vasco terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h30.

Onde assistir ao jogo de Vitória e São Paulo; veja o horário

O jogo entre Vitória x São Paulo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, às 16h30.

Onde assistir ao jogo de Inter e Grêmio; veja o horário

O jogo entre Internacional x Grêmio terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 20h30.

Onde assistir ao jogo de Santos e Atlético; veja o horário

O jogo entre Santos x Atlético MG terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 20h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

16h30 - Remo x Vasco - Brasileirão 16h30 - Vitória x São Paulo - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

15h - Al Akhdoud x Al Nassr - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

13h - Al Taawon x Al Kholood - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

08h30 - Arsenal x Bournemouth - Premier League 11h - Brentford x Everton - Premier League 11h15 - Elche x Valencia - La Liga 13h - Milan x Udinese - Campeonato Italiano 13h30 - Barcelona x Espanyol - La Liga 16h - Juventude x Goiás - Série B do Brasileirão 18h - Ponte Preta x Vila Nova - Série B do Brasileirão

SporTV

15h - Al Akhdoud x Al Nassr - Campeonato Saudita 20h - Santos x Atlético-MG - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado.

Disney+

08h30 - Arsenal x Bournemouth - Premier League 09h - Real Sociedad x Alavés - La Liga 10h - Torino x Verona - Campeonato Italiano 10h - Cagliari x Cremonese - Campeonato Italiano 11h - Burnley x Brighton - Premier League 11h - Brentford x Everton - Premier League 11h15 - Elche x Valencia - La Liga 13h - Milan x Udinese - Campeonato Italiano 13h30 - Barcelona x Espanyol - La Liga 13h30 - Liverpool x Fulham - Premier League 15h45 - Atalanta x Juventus - Campeonato Italiano 16h - Sevilla x Atlético Madrid - La Liga 16h - Juventude x Goiás - Série B do Brasileirão 18h - Ponte Preta x Vila Nova - Série B do Brasileirão 18h - Sport Recife x Avaí - Série B do Brasileirão 20h30 - Ceará x Náutico - Série B do Brasileirão

Premiere

16h30 - Remo x Vasco - Brasileirão 16h30 - Vitória x São Paulo - Brasileirão 18h30 - Mirassol x Bahia - Brasileirão 20h - Santos x Atlético-MG - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

10h30 - Wolfsburg x Eintracht Frankfurt - Bundesliga 10h30 - Borussia Dortmund x Leverkusen - Bundesliga 10h30 - Leipzig x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 10h30 - Heidenheim x Union Berlin - Bundesliga 13h30 - St. Pauli x Bayern de Munique - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado.

SportyNet

18h - Ponte Preta x Vila Nova - Série B do Brasileirão