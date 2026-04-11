Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Série A saudita, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 11.04.26 7h00 Às 20h30, o Internacional enfrentará o Grêmio pelo Brasileirão (Lucas Uebel/ Grêmio FBPA) Os jogos de hoje, neste sábado (11/04), incluem partidas pelas Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Premier League, Bundesliga, La Liga e outras competições internacionais. Às 16h30, o Remo enfrentará o Vasco pelo Brasileirão. Já às 16h30, o Vitória jogará contra o São Paulo pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Wolfsburg x Eintracht Frankfurt - 10h30 - OneFootball Borussia Dortmund x Leverkusen - 10h30 - XSports, SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Leipzig x Borussia Mönchengladbach - 10h30 - OneFootball Heidenheim x Union Berlin - 10h30 - OneFootball St. Pauli x Bayern de Munique - 13h30 - CazéTV, SportyNet, XSports e OneFootball Campeonato Brasileiro Remo x Vasco - 16h30 - TV Globo e Premiere Vitória x São Paulo - 16h30 - TV Globo, GeTV e Premiere Mirassol x Bahia - 18h30 - Premiere Santos x Atlético-MG - 20h - SporTV e Premiere Internacional x Grêmio - 20h30 - Amazon Prime Video Campeonato Brasileiro Série B Juventude x Goiás - 16h - ESPN e Disney+ Sport Recife x Avaí - 18h - RedeTV!, Youtube (Canal GOAT) e Disney+ Ponte Preta x Vila Nova - 18h - SportyNet, Youtube (SportyNet Brasil), XSports, ESPN e Disney+ Ceará x Náutico - 20h30 - Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Real Sociedad x Alavés - 09h - Disney+ Elche x Valencia - 11h15 - ESPN 4 e Disney+ Barcelona x Espanyol - 13h30 - ESPN e Disney+ Sevilla x Atlético Madrid - 16h - XSports e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Arsenal x Bournemouth - 08h30 - ESPN e Disney+ Burnley x Brighton - 11h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Brentford x Everton - 11h - ESPN e Disney+ Liverpool x Fulham - 13h30 - Disney+ Campeonato Italiano Torino x Verona - 10h - Disney+ Cagliari x Cremonese - 10h - Disney+ Milan x Udinese - 13h - ESPN 2 e Disney+ Atalanta x Juventus - 15h45 - CazéTV e Disney+ Campeonato Saudita Al Najma x Neom - 13h - Sem informações Al Taawon x Al Kholood - 13h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band) Al Hazm x Al Feiha - 13h05 - Sem informações Al Akhdoud x Al Nassr - 15h - Band, SporTV e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band) Onde assistir ao jogo de Remo e Vasco; veja o horário O jogo entre Remo x Vasco terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h30. Onde assistir ao jogo de Vitória e São Paulo; veja o horário O jogo entre Vitória x São Paulo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, às 16h30. Onde assistir ao jogo de Inter e Grêmio; veja o horário O jogo entre Internacional x Grêmio terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 20h30. Onde assistir ao jogo de Santos e Atlético; veja o horário O jogo entre Santos x Atlético MG terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 20h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 16h30 - Remo x Vasco - Brasileirão 16h30 - Vitória x São Paulo - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? 15h - Al Akhdoud x Al Nassr - Campeonato Saudita Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 13h - Al Taawon x Al Kholood - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN 08h30 - Arsenal x Bournemouth - Premier League 11h - Brentford x Everton - Premier League 11h15 - Elche x Valencia - La Liga 13h - Milan x Udinese - Campeonato Italiano 13h30 - Barcelona x Espanyol - La Liga 16h - Juventude x Goiás - Série B do Brasileirão 18h - Ponte Preta x Vila Nova - Série B do Brasileirão SporTV 15h - Al Akhdoud x Al Nassr - Campeonato Saudita 20h - Santos x Atlético-MG - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado. Disney+ 08h30 - Arsenal x Bournemouth - Premier League 09h - Real Sociedad x Alavés - La Liga 10h - Torino x Verona - Campeonato Italiano 10h - Cagliari x Cremonese - Campeonato Italiano 11h - Burnley x Brighton - Premier League 11h - Brentford x Everton - Premier League 11h15 - Elche x Valencia - La Liga 13h - Milan x Udinese - Campeonato Italiano 13h30 - Barcelona x Espanyol - La Liga 13h30 - Liverpool x Fulham - Premier League 15h45 - Atalanta x Juventus - Campeonato Italiano 16h - Sevilla x Atlético Madrid - La Liga 16h - Juventude x Goiás - Série B do Brasileirão 18h - Ponte Preta x Vila Nova - Série B do Brasileirão 18h - Sport Recife x Avaí - Série B do Brasileirão 20h30 - Ceará x Náutico - Série B do Brasileirão Premiere 16h30 - Remo x Vasco - Brasileirão 16h30 - Vitória x São Paulo - Brasileirão 18h30 - Mirassol x Bahia - Brasileirão 20h - Santos x Atlético-MG - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. OneFootball 10h30 - Wolfsburg x Eintracht Frankfurt - Bundesliga 10h30 - Borussia Dortmund x Leverkusen - Bundesliga 10h30 - Leipzig x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 10h30 - Heidenheim x Union Berlin - Bundesliga 13h30 - St. Pauli x Bayern de Munique - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado. SportyNet 18h - Ponte Preta x Vila Nova - Série B do Brasileirão Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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