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Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Série A saudita, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Às 20h30, o Internacional enfrentará o Grêmio pelo Brasileirão (Lucas Uebel/ Grêmio FBPA)

Os jogos de hoje, neste sábado (11/04), incluem partidas pelas Séries A e B do Campeonato BrasileiroPremier League, Bundesliga, La Liga outras competições internacionais.

Às 16h30, o Remo enfrentará o Vasco pelo Brasileirão. Já às 16h30, o Vitória jogará contra o São Paulo pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Wolfsburg x Eintracht Frankfurt - 10h30 - OneFootball
  2. Borussia Dortmund x Leverkusen - 10h30 - XSports, SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  3. Leipzig x Borussia Mönchengladbach - 10h30 - OneFootball
  4. Heidenheim x Union Berlin - 10h30 - OneFootball
  5. St. Pauli x Bayern de Munique - 13h30 - CazéTV, SportyNet, XSports e OneFootball

Campeonato Brasileiro

  1. Remo x Vasco - 16h30 - TV Globo e Premiere
  2. Vitória x São Paulo - 16h30 - TV Globo, GeTV e Premiere
  3. Mirassol x Bahia - 18h30 - Premiere
  4. Santos x Atlético-MG - 20h - SporTV e Premiere
  5. Internacional x Grêmio - 20h30 - Amazon Prime Video

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Juventude x Goiás - 16h - ESPN e Disney+
  2. Sport Recife x Avaí - 18h - RedeTV!, Youtube (Canal GOAT) e Disney+
  3. Ponte Preta x Vila Nova - 18h - SportyNet, Youtube (SportyNet Brasil), XSports, ESPN e Disney+
  4. Ceará x Náutico - 20h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Real Sociedad x Alavés - 09h - Disney+
  2. Elche x Valencia - 11h15 - ESPN 4 e Disney+
  3. Barcelona x Espanyol - 13h30 - ESPN e Disney+
  4. Sevilla x Atlético Madrid - 16h - XSports e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Arsenal x Bournemouth - 08h30 - ESPN e Disney+
  2. Burnley x Brighton - 11h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  3. Brentford x Everton - 11h - ESPN e Disney+
  4. Liverpool x Fulham - 13h30 - Disney+

Campeonato Italiano

  1. Torino x Verona - 10h - Disney+
  2. Cagliari x Cremonese - 10h - Disney+
  3. Milan x Udinese - 13h - ESPN 2 e Disney+
  4. Atalanta x Juventus - 15h45 - CazéTV e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Najma x Neom - 13h - Sem informações
  2. Al Taawon x Al Kholood - 13h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band)
  3. Al Hazm x Al Feiha - 13h05 - Sem informações
  4. Al Akhdoud x Al Nassr - 15h - Band, SporTV e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band)

Onde assistir ao jogo de Remo e Vasco; veja o horário

O jogo entre Remo x Vasco terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h30.

Onde assistir ao jogo de Vitória e São Paulo; veja o horário

O jogo entre Vitória x São Paulo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, às 16h30.

Onde assistir ao jogo de Inter e Grêmio; veja o horário

O jogo entre Internacional x Grêmio terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 20h30.

Onde assistir ao jogo de Santos e Atlético; veja o horário

O jogo entre Santos x Atlético MG terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 20h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 16h30 - Remo x Vasco - Brasileirão
  2. 16h30 - Vitória x São Paulo - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

  1. 15h - Al Akhdoud x Al Nassr - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 13h - Al Taawon x Al Kholood - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 08h30 - Arsenal x Bournemouth - Premier League
  2. 11h - Brentford x Everton - Premier League
  3. 11h15 - Elche x Valencia - La Liga
  4. 13h - Milan x Udinese - Campeonato Italiano
  5. 13h30 - Barcelona x Espanyol - La Liga
  6. 16h - Juventude x Goiás - Série B do Brasileirão
  7. 18h - Ponte Preta x Vila Nova - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 15h - Al Akhdoud x Al Nassr - Campeonato Saudita
  2. 20h - Santos x Atlético-MG - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado.

Disney+

  1. 08h30 - Arsenal x Bournemouth - Premier League
  2. 09h - Real Sociedad x Alavés - La Liga
  3. 10h - Torino x Verona - Campeonato Italiano
  4. 10h - Cagliari x Cremonese - Campeonato Italiano
  5. 11h - Burnley x Brighton - Premier League
  6. 11h - Brentford x Everton - Premier League
  7. 11h15 - Elche x Valencia - La Liga
  8. 13h - Milan x Udinese - Campeonato Italiano
  9. 13h30 - Barcelona x Espanyol - La Liga
  10. 13h30 - Liverpool x Fulham - Premier League
  11. 15h45 - Atalanta x Juventus - Campeonato Italiano
  12. 16h - Sevilla x Atlético Madrid - La Liga
  13. 16h - Juventude x Goiás - Série B do Brasileirão
  14. 18h - Ponte Preta x Vila Nova - Série B do Brasileirão
  15. 18h - Sport Recife x Avaí - Série B do Brasileirão
  16. 20h30 - Ceará x Náutico - Série B do Brasileirão

Premiere

  1. 16h30 - Remo x Vasco - Brasileirão
  2. 16h30 - Vitória x São Paulo - Brasileirão
  3. 18h30 - Mirassol x Bahia - Brasileirão
  4. 20h - Santos x Atlético-MG - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 10h30 - Wolfsburg x Eintracht Frankfurt - Bundesliga
  2. 10h30 - Borussia Dortmund x Leverkusen - Bundesliga
  3. 10h30 - Leipzig x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga
  4. 10h30 - Heidenheim x Union Berlin - Bundesliga
  5. 13h30 - St. Pauli x Bayern de Munique - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado.

SportyNet

  1. 18h - Ponte Preta x Vila Nova - Série B do Brasileirão
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